Рома снова едет к Будё/Глимт. Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка заключительных раундов плей-офф Лиги конференций. Организаторы определили пары участников 1/4 и 1/2 финала.

Жеребьёвка полностью открытая и проводится без сеянных участников. Соперники по группе и представители одной страны также могли встретиться между собой.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций

"Будё/Глимт" - "Рома"

"Фейеноорд" - "Славия" (Прага)

"Марсель" - ПАОК

"Лестер Сити" - ПСВ

Команды, указанные в парах первыми, стартовые игры стадии проведут в родных стенах. Поединки состоятся 7 и 14 апреля.

Жеребьёвка 1/2 финала Лиги конференций

"Лестер Сити" / ПСВ - "Будё/Глимт" / "Рома"

"Фейеноорд" / "Славия" (Прага) - "Марсель" / ПАОК

Пары, указанные первыми, стартовые игры стадии проведут в родных стенах. Поединки состоятся 27 апреля и 5 мая.

Финал пройдёт в столице Албании, Тиране. Дата игры - 25 мая.