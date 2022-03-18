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Рома снова едет к Будё/Глимт. Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги конференций
До трофея победителю осталось 5 матчей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка заключительных раундов плей-офф Лиги конференций. Организаторы определили пары участников 1/4 и 1/2 финала.
Жеребьёвка полностью открытая и проводится без сеянных участников. Соперники по группе и представители одной страны также могли встретиться между собой.
Жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций
"Будё/Глимт" - "Рома"
"Фейеноорд" - "Славия" (Прага)
"Марсель" - ПАОК
"Лестер Сити" - ПСВ
Команды, указанные в парах первыми, стартовые игры стадии проведут в родных стенах. Поединки состоятся 7 и 14 апреля.
Жеребьёвка 1/2 финала Лиги конференций
"Лестер Сити" / ПСВ - "Будё/Глимт" / "Рома"
"Фейеноорд" / "Славия" (Прага) - "Марсель" / ПАОК
Пары, указанные первыми, стартовые игры стадии проведут в родных стенах. Поединки состоятся 27 апреля и 5 мая.
Финал пройдёт в столице Албании, Тиране. Дата игры - 25 мая.
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