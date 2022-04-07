ЛК. Рома вновь проигрывает в Норвегии

Лига Конференций. Четвертьфинал. Первый матч

Буде. "Аспмира Стадиум"

"Буде/Глимт" - "Рома" 2:1

Голы: Салтнес 56, Ветлесен 90 - Лоренцо Пеллегрини 43

"Буде/Глимт": Хайкин, Хобратен, Мое (Квиле 90), Вембангомо, Сампстед, Салтнес, Ветлесен, Хаген, Пеллегрино, Эспейорд (Бонифас 82), Кумсон (Мугиша 82)

"Рома": Патрисиу, Манчини (Смоллинг 69), Кумбулла, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски (Винья 65), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян (Шомуродов 65), Абрахам

Предупреждения: Кристанте 18, Винья 88

Главный арбитр: Сердар Гезубуюк (Нидерланды)

1:6 от "Буде/Глимт" в октябре было одним из худших поражений в истории "Ромы" и, как заявил Жозе Моуриньо, худшим в его тренерской карьере. После того провала он обрушился на своих игроков, изгнал часть из них. Правда, с тех пор многое изменилось. Пришла стабильность, прежде всего в обороне со всего двумя пропущенными в семи предыдущих матчах во всех турнирах. А норвежцы из-за трансферов и травм сегодня не выставили авторов пяти из тех шести мячей. Тем не менее, вновь выиграли.

Результаты предыдущих семи матчей "Ромы" - четырежды 1:0, дважды 1:1 и 3:0. Она играет по лекалам Моуриньо. Организованно, не спеша, без владения мячом и обилия атак, но с холодной эффективностью. В первом тайме отчетного матча она владела мячом лишь 42 процента. При этом несомненно держала игру под контролем. Вначале доминировала, обеспечив спокойный вход в игру, затем четко оборонялась и изредка контратаковала, а в концовке создала два супермомента и забила.

Забить должен был Абрахам, развернувший защитника и вышедший на вратаря. Но он пробил в Хайкина. А вот трехходовку с Оливейрой и Мхитаряном Лоренцо Пеллегрини завершил четким ударом с угла вратарской под перекладину.

Во втором тайме "Буде/Глимт", в первом нанесший лишь два удара по воротам и ни единого - в створ, сразу же начал давить, рисковать, играть быстро, пробивать с любых дистанций. Начал попадать в створ. Опасными эти удары не были. Однако один из них срикошетил, дезориентировал Патрисиу, и португалец упустил мяч в ворота. Также Пеллегрино пробил во вратаря. "Рома" пришла в себя лишь ближе к 70-ой минуте и под гул трибун началась обоюдная быстрая и нервная игра.

В принципе, казалось, что нервы, поспешность, усталость и жесткие ноги игроков на жестком искусственном газоне при минусовой температуре приведут к сохранению ничьей. Опасных ударов по воротам в последней стадии матча почти не было. Хайкин отбил попытку Пеллегрини. И все же на 90-ой минуте хозяева нашли победу. Ветлесен замкнул головой навес со штрафного. И здесь также помог рикошет.

Первое поражение "Ромы" в десяти последних матчах во всех турнирах. Она подумала, что план 1:0 Моуриньо вновь сработает, а если нет - план 1:1. Потому заснула. Второй тайм проиграла по ударам по воротам со счетом 6:13, по ударам в створ - 1:6. Ей придется тяжело поработать в Риме. А "Буде/Глимт", как и в 1/8 финала против АЗ, вырвал домашнюю победу после 89-ой минуты. Тогда в гостях он добыл нужный результат в дополнительное время. Способен и сейчас.