ЛК. Перестрелка Фейеноорда и Славии, сухпай от Лестера и ПСВ

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Четвертьфиналы, первые матчи

Фейеноорд – Славия 3:3

Голы: Синистерра (10), Сенеси (74), Кёкчю (86) – Олайинка (41), Сор (67), Траоре (90+5)

Фейеноорд: Марциано – Маласиа, Сенеси, Траунер, Педерсен – Кёкчю (Хендрикс 89), Эурснес, Нельсон (Яханбакш, 77) – Синистерра, Линссен (Дессерс, 64), Тил

Славия: Коларж – Дорли, Качараба, Кудела, Ба – Голеш (Мадсен, 90+1), Таловеров (Торнстра, 64) – Олайинка (Тецл, 83), Траоре, Шранц – Сор

Предупреждения: Траунер (20), Педерсен (43), Марциано (45+2), Сенеси (53), Синистерра (84) – Олайинка (45+2), Таловеров (57), Шранц (85)

Матч "Фейеноорда" и "Славии" обещал быть ярким и насыщенным. Нидерландцы в прошлом раунде прошли "Партизан" с общим счётом 8:3, а чехи весело прошли "ЛАСК" (7:5). И команды не подвели. Луис Синистерра красиво открыл счёт в матче после контратаки, после чего Олайинка и Сор затолкали два мяча, выведя пражский клуб вперёд.

Капитан "Фейеноорда" Маркос Сенеси вскоре не менее неказистым образом сравнял счёт после рикошета, а блестящий штрафной в исполнении Кёкчю на 86-й минуте, казалось, гарантирует голландцам победу. Но "Славия" проявила характер и Траоре на пятой добавленной сравнял счёт после очередного сумбурного эпизода у ворот Марциано.

Лестер – ПСВ 0:0

Лестер: Шмейхель – Кастань, Эванс, Фофана, Перейра (Джастин, 67) – Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Мэддисон – Барнс, Ихеаначо (Лукман, 67), Олбрайтон (Дака, 81)

ПСВ: Мвого – Макс, Боскальи, Рамальо, Жуниор (Тезе, 90) – Верман, Гётце, Сангаре – Гакпо (Ван Гинкель, 90), Захави (Доан, 69) , Мадуэке (Брума, 82)

Предупреждения: Олбрайтон (81)

Марсель – ПАОК 2:1

Голы: Жерсон (13), Пайет (45) – Эль-Каддури (48)

Марсель: Манданда – Колашинац (Камара, 63), Чалета-Цар, Салиба, Лирола (Ронжье, 63) – Жерсон, Гуйе, Гендузи – Ундер, Пайет, Бакамбу (Дьенг, 46)

ПАОК: Пасхалакис – Виейринья, Креспо, Ингасон, Лирацис – Куртич, Цингарас (Эль-Каддри, 46) – Бисесвар (Митрицэ, 75), Соарес, Живкович – Акпом (Чолак, 75)

Предупреждения: Жерсон (75), Камара (89), Дьенг (90+4) – Бисесвар (74), Куртич (90+4)

Удаление: Жерсон (90+4, вторая жёлтая)