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Злой гений Моуринью. Буде/Глимт - Рома 2:1. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
(1 голосов)

Буде/Глимт - Рома ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.04.2022 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Злой гений Моуринью. Буде/Глимт - Рома 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Буде/Глимт" унизил "Рому" в группе Лиги конференций, победив ее дома со счетом 6:1. Несмотря на это, с первого места квартета вышли именно итальянцы. И уже в четвертьфинале они снова наткнулись на дерзких норвежцев – и снова проблемы.

В первом поединке четвертьфинала представитель Серии А проиграл 1:2. Не катастрофически, но очень неприятно для Моуринью. Через неделю увидим, чем ответит "Рома".

Лига Конференций. Четвертьфинал. Первый матч
Буде. "Аспмира Стадиум"
"Буде/Глимт" - "Рома" 2:1
Голы: Салтнес 56, Ветлесен 90 - Лоренцо Пеллегрини 43

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В статье: Рома (Рим) Будё-Глимт Лига конференций
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