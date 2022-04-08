Злой гений Моуринью. Буде/Глимт - Рома 2:1. Обзор матча, видео голов

"Буде/Глимт" унизил "Рому" в группе Лиги конференций, победив ее дома со счетом 6:1. Несмотря на это, с первого места квартета вышли именно итальянцы. И уже в четвертьфинале они снова наткнулись на дерзких норвежцев – и снова проблемы.

В первом поединке четвертьфинала представитель Серии А проиграл 1:2. Не катастрофически, но очень неприятно для Моуринью. Через неделю увидим, чем ответит "Рома".

Лига Конференций. Четвертьфинал. Первый матч

Буде. "Аспмира Стадиум"

"Буде/Глимт" - "Рома" 2:1

Голы: Салтнес 56, Ветлесен 90 - Лоренцо Пеллегрини 43