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Моуринью - после 1:2 от Буде-Глимт: Рома - фаворит на выход в полуфинал

Лига конференций
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Специалист верит в своих подопечных

Моуринью - после 1:2 от Буде-Глимт: Рома - фаворит на выход в полуфинал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо высказался о поражении своей команды от норвежского "Буде-Глимт" (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.

"Два гола были забиты со стандарта и с рикошета. Первый гол был нелепым. Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини. Она вызвана игрой на пластиковом покрытии.

Мы проиграли 1:2, и теперь нам предстоит сыграть ответный матч на "Олимпико" перед нашими болельщиками. Я без проблем могу сказать прямо сейчас, "Рома" - фаворит на выход в полуфинал. Я полностью верю в своих игроков, в стадион, в поддержку наших людей. Очевидно, что "Буде-Глимт" - сложная команда, но я также верю, что в ответном матче у нас будет хороший судья", - приводит слова Моуриньо Football Italia.

Ответная игра между командами состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе "Олимпико" в Риме.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Будё-Глимт
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Источник:
Football Italia

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