Рома отреагировала на нападение на тренера Буде/Глимт: римляне способствуют расследованию

Рома выпустила официальное заявление, подтверждающее, что клуб предоставляет информационную помощь соответствующим органам после нападения на менеджера "Буде/Глимт" Кьетиля Кнутсена, сообщает Football Italia.

Утверждается, что 53-летний норвежский тренер подвергся нападению со стороны тренера вратарей "Ромы" Нуно Сантоса после победы "Буде/Глимт" над "Ромой" в Лиге конференций (2:1). Португальский тренер якобы схватил Кнутсена за шею и в ярости толкнул его к стене.

"Рома" хотела бы отметить, что после завершения матча в четверг вечером директора клубов и другие члены тренерского штаба оставались на стадионе "Аспмира" до 00:45 по местному времени исключительно для того, чтобы предоставить УЕФА и местным властям детали всего, что произошло в зонах за пределами раздевалок после очного свистка.

Клуб полностью уверен, что УЕФА и его органы в конечном итоге четко и точно установят, кто несет ответственность за произошедшие события, события, которые мы уже описали и подробно объяснили всем соответствующим органам, присутствующим на месте.

Наконец, клуб хотел бы подчеркнуть, что он всегда вел себя подобным образом, отстаивая ценности честной игры и спортивного мастерства как на поле, так и за его пределами: те же принципы, которые, как мы надеемся, будут демонстрироваться во время ответного матча на следующей неделе", – говорится в заявлении "римлян".

Ранее "Буде/Глимт" объявил о своем намерении подать жалобу в полицию на Нуну Сантоса, утверждая, что первоначальная реакция УЕФА была недостаточной.

Напомним, что ранее Нуно Сантос уже попадал в подобные ситуации из-за своего вспыльчивого характера. Во время своего пребывания в "Тоттенхэме", также под руководством Моуринью, он был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 8000 фунтов стерлингов после того, как словесно оскорбил рефери после ничьей с "Ньюкаслом" (1:1).