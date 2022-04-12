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УЕФА временно отстранил тренеров Ромы и Буде-Глимта

Лига конференций
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Специалисты получили наказание после стычки

УЕФА временно отстранил тренеров Ромы и Буде-Глимта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА временно отстранил тренера вратарей "Ромы" Нуну Сантуша и тренера "Буде-Глимта" Кьетила Кнутсена из-за конфликта, который произошел между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2).

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не даст окончательную оценку тренерам. Не уточняется, смогут ли специалисты находиться на скамейке запасных.

Ответная встреча между командами состоится 14 апреля в Риме.

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В статье: Рома (Рим) Будё-Глимт
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