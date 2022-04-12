УЕФА временно отстранил тренеров Ромы и Буде-Глимта

УЕФА временно отстранил тренера вратарей "Ромы" Нуну Сантуша и тренера "Буде-Глимта" Кьетила Кнутсена из-за конфликта, который произошел между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2).

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не даст окончательную оценку тренерам. Не уточняется, смогут ли специалисты находиться на скамейке запасных.

Ответная встреча между командами состоится 14 апреля в Риме.