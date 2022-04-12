Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА временно отстранил тренеров Ромы и Буде-Глимта
Специалисты получили наказание после стычки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА временно отстранил тренера вратарей "Ромы" Нуну Сантуша и тренера "Буде-Глимта" Кьетила Кнутсена из-за конфликта, который произошел между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2).
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Отмечается, что временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не даст окончательную оценку тренерам. Не уточняется, смогут ли специалисты находиться на скамейке запасных.
Ответная встреча между командами состоится 14 апреля в Риме.
Популярное сейчас
- Politico: ВСУ под командованием Залужного эффективно применили в войне с рф тактику "бей-беги"
- Генштаб ВСУ: Есть случаи, когда россияне ведут боевые действия в гражданской одежде
- Командование воздушных сил ВСУ сообщило, сколько вражеских целей уничтожено за сутки
- Злой гений Моуринью. Буде/Глимт - Рома 2:1. Обзор матча, видео голов
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Новости по теме
- 20:56 Зарубежные Серия А. Ожидаемые поражения Аталанты и Венеции, камбек Ромы после 80-ой минуты, 4:1 Лацио
- 00:17 Зарубежные Рома отреагировала на нападение на тренера Буде/Глимт: римляне способствуют расследованию
- 08:32 Зарубежные Моуринью - после 1:2 от Буде-Глимт: Рома - фаворит на выход в полуфинал