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ЛК. ПСВ - Лестер 1:2. Первый полуфинал в истории
Лестер сделал камбэк в конце матча
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, четвертьфинал, ответный матч. Эйндховен, "Филипс"
"ПСВ Эйндховен" - "Лестер" 1:2 (первый матч 0:0)
Голы: Захави 27 - Мэддисон 77, Перейра 88
ПСВ: Мвого - Жуниор, Тезе, Рамальо, Макс (Оппегард 74) - Гутьеррес (Брума 90), Гетце, Сангаре - Веерман (Доан 82), Захави (Винисиус 82), Гакпо
"Лестер": Шмейхель - Кастань, Эванс, Фофана, Перейра - Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Мэддисон - Барнс (Лукман 46), Ихеаначо (Перес 65), Олбрайтон (Дака 46)
Предупреждения: Гетце 90+1 - Кастань 57
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