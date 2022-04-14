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ЛК. ПСВ - Лестер 1:2. Первый полуфинал в истории 

Лига конференций
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Лестер сделал камбэк в конце матча 

ЛК. ПСВ - Лестер 1:2. Первый полуфинал в истории 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига конференций, четвертьфинал, ответный матч. Эйндховен, "Филипс"

"ПСВ Эйндховен" - "Лестер" 1:2 (первый матч 0:0)

Голы: Захави 27 - Мэддисон 77, Перейра 88

ПСВ: Мвого - Жуниор, Тезе, Рамальо, Макс (Оппегард 74) - Гутьеррес (Брума 90), Гетце, Сангаре - Веерман (Доан 82), Захави (Винисиус 82), Гакпо

"Лестер": Шмейхель - Кастань, Эванс, Фофана, Перейра - Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Мэддисон - Барнс (Лукман 46), Ихеаначо (Перес 65), Олбрайтон (Дака 46)

Предупреждения: Гетце 90+1 - Кастань 57

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Лестер Сити Лига конференций
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