ЛК. Марсель и Фейеноорд оставляют ПАОК и Славию за бортом турнира

"Лестер" - "Рома", "Фейеноорд" - "Марсель". Так выглядят полуфинальные пары Лиги конференций. "Рома" наконец-то удалось победить норвежский "Буде-Глимт", а "Лестер" сделал камбэк в игре с ПСВ.

Единственной командой, которая выиграла два матча в четвертьфинале стал "Марсель". Победа в Салониках - очень грамотное достижение команды Сампаоли. Игра проходила под диктовку "ПАОКа", греческий клуб давил и пробивал, давил и пробивал, но голов не было, а "Марсель" реализовал реализовал свой первый же момент. Гендузи сыграл на перехвате, сыграл в стенку с Аритом и выдал идеальный пас под удар Пайету.

Этот удар в створ остался единственным у "Марселя" за весь матч, но этого хватило для победы. "ПАОК" Развана Луческу продолжал транжирить моменты и остался ни с чем.

11 - Only Dimitri Payet (12) has delivered more assists than Mattéo Guendouzi (11) with Marseille in all competitions this season. Revelation. #PAOKOM pic.twitter.com/vXkfTyXg1q