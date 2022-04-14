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ЛК. Марсель и Фейеноорд оставляют ПАОК и Славию за бортом турнира

Лига конференций
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Тарас Качараба получил красную карточку на 90+4 минуте 

ЛК. Марсель и Фейеноорд оставляют ПАОК и Славию за бортом турнира

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лестер" - "Рома", "Фейеноорд" - "Марсель". Так выглядят полуфинальные пары Лиги конференций. "Рома" наконец-то удалось победить норвежский "Буде-Глимт", а "Лестер" сделал камбэк в игре с ПСВ.

Единственной командой, которая выиграла два матча в четвертьфинале стал "Марсель". Победа в Салониках - очень грамотное достижение команды Сампаоли. Игра проходила под диктовку "ПАОКа", греческий клуб давил и пробивал, давил и пробивал, но голов не было, а "Марсель" реализовал реализовал свой первый же момент. Гендузи сыграл на перехвате, сыграл в стенку с Аритом и выдал идеальный пас под удар Пайету.

Этот удар в створ остался единственным у "Марселя" за весь матч, но этого хватило для победы. "ПАОК" Развана Луческу продолжал транжирить моменты и остался ни с чем.

Игра "Славии" с "Фейеноордом" - это парад ошибок. Больше со стороны "Славии". Ужасных ошибок. Уже на второй минуте два защитника "Славии" беспрепятственно позволили пролететь мимо себя мячу после паса из глубины Аурснеса, и Дессерс радо принял этот подарок. "Фейеноорд" ответил своим подарком. Кекджю у своих ворот не глядя дал пас назад, Траоре перехватил мяч и перебросил Марчиано.

Но после перерыва очередной подарок последовал от "Славии". Ошибся вратарь "Славии" Мандоус - просто отдал мяч Дессерсу в своей штрафной.

Чемпион Чехии открылся и пропустил еще один гол после контратаки - 3:1.

Лига конференций, четвертьфиналы, ответный матчи

Салоники, "Тумба"

"ПАОК" Салоники - "Марсель" 0:1 (результат первого матча - 1:2)

Гол: Пайет 34

"ПАОК": Пашалакис - Лирацис, Ингасон, Креспо, Виейринья (Сидклей 68) - Аугусто, Куртич - Живкович (Мург 77), Цингарас (Митрицэ 57), Бизезвар (Шваб 78) - Акпом (Чолак 68)

"Марсель": Манданда - Перес, Чалета-Цар, Салиба, Лирола - Гуйе, Ронже, Гендузи - Пайет (Колашинац 88), Бакамбу (Ундер 71), Арит

Предупреждения: Аугусто 65, Шваб 90+3

Прага, "Синобо"

"Славия" Прага - "Фейеноорд" Роттердам 1:3 (результат первого матча 3:3)

Голы: Траоре 14 - Дессерс 2, Дессерс 59, Синистерра 78

"Славия": Мандоус - Ба, Усу (Шевчик 77), Качараба, Дорли - Траоре (Тецл 89), Таловеров - Шранц (Плавшич 77), Лингр (Самек 82), Олайинка - Сор

"Фейеноорд": Марчиано - Маласиа, Сенези, Траунер, Геертруйда (Педерсен 83) - Кекджю, Аурснес, Тоомстра (Валемарк 55) - Синистерра (Линссен 83), Дессерс, Нелсон (Хендрикс 67)

Предупреждения: Кекджю 40, Траоре 80

Удаление: Качараба 90+4

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В статье: Тарас Качараба Марсель ПАОК (Салоники) Фейеноорд (Роттердам) Славия (Прага) Лига конференций
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