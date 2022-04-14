ЛК. Рому по-настоящему разозлили - наконец-то взяла реванш над Буде/Глимт

Лига Конференций. Четвертьфинал. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Буде/Глимт" 4:0 (Первый матч - 1:2)

Голы: Абрахам 5, Дзаньоло 23, 29, 49

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Залевски (Мейтленд-Найлс 86), Мхитарян (Верету 85), Лоренцо Пеллегрини (Оливейра 76), Дзаньоло (Афена-Гьян 60), Абрахам (К. Перес 85)

"Буде/Глимт": Хайкин, Сампстед, Моэ (Бонифас 61), Хойбратен, Вембангомо (Квиле 89), Салтнес, Ветлесен, Хаген, Сольбаккен (Нордас 89), Кумсон (Мвука 73), Эспейорд (Ларсен 61)

Предупреждениe: Манчини 54

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

"Рому" по-настоящему разозлили. 1:6 в осенью в Норвегии было одним из худших поражений в истории клуба, Жозе Моуриньо назвал его худшим в своей карьере. И реванш за него не удалось взять ни тогда же в Риме, когда ничью "волки" спасли лишь на 84-ой минуте, ни неделю назад, когда выиграли первый тайм, но во втором пропустили дважды. А после этого ещё и тренер вратарей итальянцев подрался с главным тренером норвежцев, последние подали в полицию, из стана обеих команд были слышны острые высказывания.

Кроме ощущений реванша, "Ромой" и Римом ещё и овладел энтузиазм. В лиге команда не проигрывала в последних 11-ти матчах, нашла стабильность. Осенью было дозволено допускать лишь 50 процентов болельщиков на стадион, а сейчас "Олимпико" заполонили более 60-ти тысяч. Заполонили и улицы города. Моуриньо даже остановил клубный автобус на пути к стадиону для того, чтобы поприветствовать фанов. И сожалел, что сам не может выйти на поле в таком матче. В такой атмосфере хозяева летали. А гости перегорели.

Уже в первом тайме казалось, что "Рома" обязана взять полный реванш за 1:6. То есть выиграть с разницей в пять мячей. Даже при том, что владела мячом меньше, просто разрывала соперника. 14:2 по ударам по воротам и 7:1 в створ... Уже на пятой минуте был разыгран угловой, Дзаньоло забросил, вратарь отбил плохо, и Абрахам добил. Далее Абрахам прикрыл корпусом, отдал назад, а Пеллегрини одним касанием вывел Дзаньоло на вратаря. Залевски прорвался в контратаку с углового соперника, а Дзаньоло подсек над вратарем.

Сделать счет 5:0 помешали слишком поспешные и неточные удары Дзаньоло, Абрахама, Мхитаряна с 16-20 метров, тот же Абрахам, споткнувшийся перед воротами, еще раз Абрахам, пробивший в упор во вратаря. 4:0 его сделал уже в начале второго тайма Дзаньоло, также разозленный. Из-за изгнания в запас. Николо прорвался, оттер защитника и отличным ударом в "девятку" оформил первый хет-трик в карьере. А затем уже оставалось просто докатать до победы.

Несомненно лучшая игра "Ромы" в сезоне. Даже лучше, чем в недавнем Римском дерби. Уж точно - в атаке. Наградой за нее стал третий Европолуфинал клуба за последние пять лет. В котором встретится с "Лестером".