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Лестер сыграет с Ромой, а Марсель с Фейенордом – определились полуфиналисты Лиги конференций
Прошли фавориты
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Команды сыграли свои ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций. За выход в финал поборются "Лестер" с "Ромой" и "Марсель" с "Фейенордом".
Полуфиналы:
- Лестер – Рома;
- Марсель – Фейенорд.
"Лестер" только в концовке ответной встречи обеспечил себе преимущество и вышел в полуфинал. "ПСВ" боролся до 88 минуты, когда Рикарду Перейра забил победный мяч – 2:1 (1:1 - первый матч).
"Рома" сполна отомстила "Буде/Глимт" за все предыдущие поражения и выбила норвежцев из турнира (4:0, 1:2 - первый матч).
"Марсель" дважды обыграл "Паок" (2:1 и 1:0) не оставив шансов грекам на полуфинал.
Яркая пара "Славия" – "Фейеноорд" остановилась на 10 голах в противостоянии. Голландцы вколотили чехам 6 и проходят дальше (3:1, 3:3 - первый матч).
Встречи пройдут 28 апреля и 5 мая. Первый финал в истории Лиги конференций пройдет 25 мая в Тиране, Албания.
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