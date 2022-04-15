Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо: Неприемлемо выигрывать у Буде-Глимт с четвертой попытки
Римский коллектив забил четыре безответных мяча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над "Буде-Глимтом" (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.
"Теперь нам нести флаг Италии в Европе. Мы - единственный итальянский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках. Мы сильнее них. Неприемлемо выигрывать у них лишь с четвертой попытки.
Но главное, что счет 1:2 превратился в итоге 5:2. Мы здорово играли с самого начала. Уже после первых забитых голов поняли, что дело сделано", - приводит слова Моуриньо пресс-служба УЕФА.
Напомним, в первом матче "Рома" проиграла со счетом 1:2 и благодаря крупной победе в ответной игре вышла в полуфинал турнира, где сыграет с английским "Лестером".
Популярное сейчас
- Шахтер обыграл польский клуб. Мудрик отличился дублем, а 12-летний болельщик забил на последней минуте
- ЛЕ. Аталанта - РБ Лейпциг 0:2. Конец эры
- Forbes: Крейсер "Москва" стал самым дорогим российским ресурсом, потерянным на войне
- ЛК. ПСВ - Лестер 1:2. Первый полуфинал в истории
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника