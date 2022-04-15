Моуриньо: Неприемлемо выигрывать у Буде-Глимт с четвертой попытки

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над "Буде-Глимтом" (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

"Теперь нам нести флаг Италии в Европе. Мы - единственный итальянский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках. Мы сильнее них. Неприемлемо выигрывать у них лишь с четвертой попытки.

Но главное, что счет 1:2 превратился в итоге 5:2. Мы здорово играли с самого начала. Уже после первых забитых голов поняли, что дело сделано", - приводит слова Моуриньо пресс-служба УЕФА.