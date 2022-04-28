Новый проект нового Моуриньо? Рома и ее тренер видят в Лиге Конференций начало пути

Сегодня "Рома" Жозе Моуриньо встретится в полуфинале Лиги Конференций с "Лестером" его бывшего ученика Брендана Роджерса. Ажиотаж вокруг матча в Риме огромен, на ответный билеты раскуплены. Ждут первого трофея за 14 лет. Который, как заявляет один из лидеров команды Николо Дзаньоло, станет лишь началом новой эры, нового проекта. Но существует ли этот проект? Что строит не слишком успешный в последние годы португальский специалист?

Против и за игроков

Кажется, в поведении Моуриньо ничего не изменилось. Он по-прежнему постоянно атакует арбитров. Луке Пайретто даже во время матча заявил: "Тебя послал "Ювентус". Заявлял, что "нам просто не дали шанса побороться за победу в Неаполе". Он ехидно высказывался о сопернике в Лиге Конференций - норвежском "Буде/Глимт". И об искусственном "фальшивом" газоне его поля, и о "радости, будто выиграли Лигу Чемпионов".

Атакует он и своих игроков. В 1:6 от норвежцев осенью обвинил запасных, которые играли. Заявил, что, кроме 13-ти игроков первого состава, остальные на уровне Серии С. После вылета из Кубка Италии в марте заявил на камеру, что у игроков "нет тестикул, и они должны играть в Серии С". "Почему вы уже два года проваливаетесь в Топ-матчах? Если мы малы, арбитры будут так нас судить. Вместо того, чтобы играть сильно против "Интера", вы обгадились".

Игроки поссорились с помощником главного тренера Жоао Сакраменто, из-за чего Моуриньо в январе решил уволить его. А тренер вратарей Нуну Сантуш подрался с главным тренером "Буде/Глимт". Норвежцы даже подавали жалобу в полицию.

Возможно, именно в атмосфере причина лидерства "Ромы" в Серии А по желтым (94) и красным (8) карточкам, опережения по фолам всех других из Топ-7 лиги.

Тем не менее, сейчас игроки сплочены вокруг тренера, собранны. Похоже, "наезды" сработали. Тэмми Абрахам отмечает, насколько Моуриньо умеет вызвать у игроков драйв, "влезть им под кожу". "Он знает, когда я сфокусирован, а когда устал. Когда мы должны проснуться, он здесь. Он хвалит за хорошую игру, но всегда хочет большего. Он для меня как отец и, когда он сказал, что для меня сейчас "Рома" - лучшее место, я сразу же приехал".

"Моуриньо научил нас никогда не сдаваться, всегда бодрствовать и играть вместе. Уже с первого дня мы тяжело работаем и по кусочку стараемся сложить что-то важное", - говорит Дзаньоло. "Моуриньо будит в тебе даже то, чего у тебя нет", - добавляет капитан Лоренцо Пеллегрини. А это игроки, с которыми Жозе вроде бы ссорился. Последний даже заявлял, что команде нужна тишина, а не нападки на арбитров, и множество карточек - вина самих игроков.

Даже глухой запасной Карлес Перес доволен. "Моуриньо мотивирует тебя. Если он хвалит тебя публично, это приносит наслаждение. Он всегда подбадривает меня, хотя я и играю мало. Я понимаю его философию, его потребности, требования. Я добавил при нем, прежде всего в плане характера".

Слова его подопечного в "Тоттенхэме" (и одного из самых буйных) Сержа Орье объясняют многое. "У меня были проблемы с Сакраменто. Он очень тяжелый, неспокойный человек и ссорился с раздевалкой, потому общая атмосфера испортилась. Он должен был больше заботиться о человеке, а не игроке. Иногда, когда ты редко играешь, много дерьма попадает в твою голову, и тебе нужен кто-то, кто успокоит тебя, поможет, а не разозлит еще больше".

"Но с Моуриньо у меня не было проблем. Мы однажды поспорили, но по тактическому вопросу. Я не был доволен и зашел в его офис, зная, что всегда могу это сделать. Поскольку он любит прямоту игроков. Через день проблема была решена. Мне нравится такой подход, поскольку Моуриньо слушает тебя и потом говорит то, что думает. Иногда ты ненавидишь его и хочешь убить его, но затем любишь, поскольку у него характер прирожденного чемпиона".

Проблемы со штабом и колебания от любви до ненависти к самому тренеру. Почва для взрыва. Но и шанс для привязанности к главному. Зависит от реакции и степени понимания игроков. "Я всегда так разговариваю с игроками. И с этим нет никаких проблем, поскольку им это нравится. Нет никаких секретов. Они сказали мне, что довольны моими методами и не хотят, чтобы я изменился. Так я работаю. СМИ лгут, говоря о моей ссоре с игроками "Ромы".

За и против футбола

Что насчет футбола? Не сказать, что он замечателен. Стабильности мало, три победы подряд в лиге с сентября одержаны лишь однажды. По забитым мячам восьмая, по пропущенным - шестая. По владению мячом - десятая. Начала сезон по тактической схеме 4-2-3-1, но после серии неудач в ноябре вернулась к схемам Паулу Фонсеки (3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-2-1). Она полагается на контратаки, стандартные положения (27 из 87-ми голов со "стандартов").

Ее серия из 12-ти матчей лиги без поражений включала четыре 1:0 и пять ничьих. В пяти из этих матчей она спаслась от поражения после 80-ой минуты, в еще одном вырвала победу на 99-ой. В 1/8 финала Лиги Конференций против "Витесса" дома спаслась на 91-ой, в групповом турнире дома против того же "Буде/Глимт" - на 84-ой. А начиналась серия в лиге после 3:4 от "Ювентуса" с тремя пропущенными за семь минут при счете 3:1.

Впрочем, все эти камбеки в "Роме" считают явным признаком прогресса в плане характера. "В январе все говорили, что мы бесхарактерные, а теперь отмечают нашу боевитость. Хотя мы не просто боевитые, мы играем хорошо. Лучше, чем многие думают". В плане владения мячом в последних матчах команда и вправду добавила, комбинирует лучше, чаще и эффективнее доминирует. А по ударам по воротам она не случайно четвертая. Часто контратакует.

Главное - заживает рана эры Фонсеки. Тогда "Рома" позорилась в матчах против традиционной Топ-7 Серии А - одна победа, четыре ничьи и семь поражений, в том числе и 0:4, 1:4, 0:3. Нынешний сезон начала с ничьей и четырех поражений, в том числе и 0:3. Но затем добыла три победы и ничью в семи матчах, в том числе 3:0 в дерби и 4:1 над "Аталантой". Прогресс очевидный.

Как я писал в , традиционно болельщики "Ромы" смотрят не на результаты, а на игру. Команда должна играть ярко, привлекать, привязывать к себе, вызывать симпатию. Жить в гармонии с болельщиками. Конкретно тремя требованиями перед португальцем были прогресс в Топ-матчах, возвращение чувства собственного достоинства и уважения болельщиков и выход в Лигу Чемпионов. Первые два он уже несомненно выполнил.

Признаки этого - заполненный стадион, 39.4 тысяч в среднем (у лидера - "Интера" - 41.9). Заполненный на четвертьфинале с "Буде/Глимт" с умопомрачительной атмосферой. Болельщики обожают Моуриньо, доверяют ему. Даже после уже четвертого года подряд без Лиги Чемпионов верят в светлое будущее. Верят и американские владельцы Райан и Дэн Фридкины. Они даже не ожидали настолько положительной и бурной реакции болельщиков.

Они уже выплатили за трансферы летом 2021-го года, согласно Transfermarkt, 127 миллионов евро, при том, что никто другой в лиге тогда не выплатил более 80-ти, и готовы вкладывать и летом 2022-го, финансируя кадровую революцию Моуриньо.

"Страсть болельщиков "Ромы" чиста. Жаль, что я не могу выйти на поле играть", - заявил тренер, даже остановивший клубный автобус в городе перед 1/4 финала ЛК, чтобы дать игрокам возможность насладиться атмосферой и поблагодарить фанов. "Обычно любовь болельщиков нужно завоевывать, нужно работать для нее. Но здесь они сразу же раскрыли свои сердца, не получая ничего взамен".

Возможно, такое отношение изменило даже его. "Много лет я хотел побеждать для себя. И сейчас я хочу побеждать, я все еще "соревновательный зверь". Но теперь хочу для игроков, которые никогда не побеждали. Хочу помочь им. Сейчас я гораздо больше думаю об обычном болельщике, о его улыбке после победы своей команды". "Этот проект отличается от тех, к которым я привык. Я работал в клубах, где хотят успеха немедленно. Но здесь долгосрочный проект. И для него я готов изменить мое отношение".

Шаг к новому пути

Болельщики "Ромы" впали в эйфорию преждевременно. Лиги Чемпионов нет. В Лиге Конференций после "Зари", ЦСКА, "Буде/Глимт" и "Витесса" впервые ожидает серьезный соперник. Моуриньо уже оправдывается интенсивностью игры в АПЛ и обилием ротации "Лестера". В конце концов, первый год Моура в предыдущих клубах - "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме" - также выглядел перспективно, а затем начиналось падение.

Но, в конце концов, почему бы не помечтать? Может, Моур и вправду изменился, готов строить и радоваться скромным успехам вместе с болельщиками? "В экономическом плане Лига Чемпионов важна для клуба. Но для развития команды, для осознания игроками собственных сил, обретения умения побеждать она даже не приближается по значению к трофею. Трофей меняет путь клуба". Сегодня в Лестере он попытается еще на шаг приблизиться к изменению пути "Ромы".

Фото - ANSA