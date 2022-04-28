ЛК. Фейенорд - Марсель 3:2. Все в атаку!

Если у вас оставались вопросы относительно целесообразности Лиги конференций как таковой, то этот матч должен был снять их все.

Да, уровень игры сегодня на "Де Куйпе" был ниже, чем мы привыкли в ЛЕ и, тем более, ЛЧ. Но какая отдача! Какой азарт! Сколько моментов и голов! Команды подарили шоу, которое и на ЧМ редко встретишь.

Уже со старта они обменивались не просто моментами, а стопроцентными голевыми шансами. У "Фейе" их безбожно транжирил Дессерс, у "Марселя" - Дьенг.

Голландцы пристрелялись первыми и за две минуты забили дважды - все тот же Дессерс реализовал выход один на один, а Синистерра замкнул прострел от Нелсона. "Марсель" уже к перерыву ответил на это хлестким ударом в ближний угол от Дьенга и результативным добиванием от Жерсона. В обоих случаях есть вопросы ко вратарю "Фейенорда" Марциано, хотя и защитники тоже места оставляли гектар.

В тактическом смысле команды играли зеркально - высоко прессинговали, вертикально пасовали, держали линию защиты в 40 метрах от ворот. Все это вместе превращало матч в череду бесконечных опасных контратак, отсюда и голы.

Второй тайм начался с того, чем закончился первый - "Марсель" обрезался в первом же владении, и Дессерс легко переиграл Манданда.

Только это заставило Сампаоли несколько пересмотреть концепцию - тренер французов провел замены, изменил схему на 3-5-2 (5-3-2 в защите) и это отчасти успокоило игру. Да, моменты по-прежнему возникали, но уже не такие качественные. У гостей даже получилось чуть-чуть прижать "Фейенорд" в конце, однако Марциано реабилитировался за первый тайм двумя яркими сэйвами.

На том и закончили. Голландцы вроде бы победили, но интрига живее всех живых, и через неделю на "Велодроме" будет очень жарко. Команды примерно равны по силе, и случиться может все, что угодно.

1/2 финала ЛК. Роттердам. "Де Куйп"

"Фейенорд" - "Марсель" - 3:2

Голы: Дессерс, 18, 46, Синистерра, 20 - Дьенг, 28, Жерсон, 40

"Фейенорд": Марциано - Гертрейда, Траунер, Сенеси, Маласиа - Эрснес, Кокчу (Хендрикс, 82) - Нелсон (Линссен, 65), Тиль (Педерсен, 89), Синистерра - Дессерс (Джаханбакш, 82)

"Марсель": Манданда - Ронжье (Лирола, 85), Салиба, Чалета-Цар (Арит, 69), Луан Перес - Гендузи, Камара, Жерсон - Пайет, Бакамбу (Гуйе, 46), Дьенг (Милик, 86)

Предупреждения: Маласиа, 37, Гертрейда, 79 - Арит, 84