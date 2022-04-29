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Моуриньо - о ничьей с Лестером: Эта игра была слишком хороша для ЛК

Лига конференций
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Наставник "Ромы" оценил игру своей команды

Моуриньо - о ничьей с Лестером: Эта игра была слишком хороша для ЛК

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с "Лестером" (1:1) в первом матче полуфинала Лиги конференций.

"Мы играли против соперника с другой культурой, с другой интенсивностью игры. Перенести определение победителя противостояния в Рим – хороший результат для нас. Я не говорю, что будет легко, но хорошо вернуться домой с таким результатом. У нас впереди финал. Я говорю не о финале Лиги конференций в Тиране, а о финале в Риме.

Никто не поверит, что это была игра Лиги конференций. Спасибо турниру за то, что в нем есть игры и судья такого уровня. Эта игра была слишком хороша для Лиги конференций", - сказал Моуриньо.

Ответный матч между командами состоится 5 мая в Риме (Италия).

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Лестер Сити
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Источник:
УЕФА

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