Моуриньо - о ничьей с Лестером: Эта игра была слишком хороша для ЛК

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с "Лестером" (1:1) в первом матче полуфинала Лиги конференций.

"Мы играли против соперника с другой культурой, с другой интенсивностью игры. Перенести определение победителя противостояния в Рим – хороший результат для нас. Я не говорю, что будет легко, но хорошо вернуться домой с таким результатом. У нас впереди финал. Я говорю не о финале Лиги конференций в Тиране, а о финале в Риме.

Никто не поверит, что это была игра Лиги конференций. Спасибо турниру за то, что в нем есть игры и судья такого уровня. Эта игра была слишком хороша для Лиги конференций", - сказал Моуриньо.