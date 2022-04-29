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Все решится в Риме. Лестер - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига конференций
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Видеообзор первого полуфинального матча ЛК

Все решится в Риме. Лестер - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого полуфинального матча Лиги конференций, в котором английский "Лестер" на своем поле принимал итальянскую "Рому". Поединок завершился боевой ничьей 1:1.

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Подопечные Жозе Моуриньо открыли счет в первом тайме благодаря голу Лоренцо Пеллегрини. Тем не менее англичане давили и их усилия не прошли даром. Джанлука Манчини в борьбе с Лукманом срезал мяч в свои ворота после прострела Харви Барнса. В концовке матча "лисы" хотели забить еще, но оборона римлян устояла.

Ответный матч между командами состоится 5 мая в Риме (Италия).

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1/2 финала Лиги конференций. "Лестер" - "Рома" - 1:1

Голы: Манчини, 67 (автогол) – Пеллегрини, 15

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В статье: Рома (Рим) Лестер Сити
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