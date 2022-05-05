ЛК. Марсель – Фейенорд 0:0. Голландцы сушат матч и проходят в финал

В сегодняшнем поединке между "Марселем" и "Фейенордом" решалась судьба финалиста Лиги конференций. Для данного матча это не просто пафосные слова, а реальность, ведь в первом поединке голландцы победили в один мяч, что вообще не гарантировало попадание в финал.

С первых минут стало понятно, что на последних тренировках наставник "красно-белых" отточил все возможные и невозможные варианты тактического построения при защите. В начале встречи команда Арне Слота играла в автобус образца "Ромы" Моуриньо, и это получалось на славу. Уже на 12-й минуте "Марсель" создал первый острый момент. Жерсон своим сквозным пасом отправил к воротам Харита. Амин откатил мяч на Пайе, чей удар с восьми метров Сенеси заблокировал фактически в последний момент.

Несколько позже клуб Сампаоли продолжил создавать опасность, но конвертировать это в забитые голы никак не получалось. Пайе справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Камара не удалось пробить головой. Затем Гендузи, к которому отскочил мяч, не смог развернуться под давлением со стороны того же Сенеси. Казалось, "Фейенорду" даже комфортно сидеть в защите и создавать остроту лишь в контратаках, хоть и в матчах Эредивизи тактика клуба совсем другая.

Фактически весь первый тайм французы продолжали навешивать с обеих флангов на Дьенга и Пайе в штрафную площадку, надеясь, что те зацепятся и создадут остроту. Однако, коэффициент пользы от этого был ниже нуля. "Фейенорд", в свою очередь, смог создать хоть какую-то опасность лишь в конце первой 45-минутки, когда Кекчю справа со штрафного прострелил на Дессерса, а тот с четырнадцати метров пробил в прямиком в Салиба.

С началом второй половины встречи расстановка сил на поле и действия команд кардинально не изменились. Однако, голландцам удалось создать несколько опасных моментов. Сначала Нелсон на 48-й минуте навесил справа на Синистерру, а тот головой пробил прямиком в руки Манданда. Несколькими моментами позже Тиль неожиданно убежал в контратаку, но Перес успел помешать Гусу сделать прострельный пас к воротам. Было видно, что после перерыва "Фейеноорд" стал действовать увереннее. Гости лучше держали мяч и чаще оказывались на чужой половине поля.

Однако, подопечные Сампаоли быстро вернули иницативу в свои руки. На 58-й минуте Ронжье справа вошёл в штрафную площадь, сместился в центр и с пятнадцати метров пробил прямиком в Марсиано. Голкипер справился. Затем момент был уже у Милика. Прекрасный пас на него отдал Харит, но поляк не сумел обработать мяч на убийственной позиции. Чуть позже тот же Харит от углового флага навесил к ближней штанге, где игровой снаряд отскочил к Лироле. Пол с десяти метров пробил немного правее ворот.

Уже в добавленное время гости имели последний шанс отличиться. На 90+2-й минуте Дессерс слева вышел один на один с голкипером, но Камара в подкате смог в последний момент выбить мяч у Сириля. Таким образом, счет на табло остался нулевым.

"Фейенорд" вполне заслужено шагает в финал Лиги конференций, где встретится с "Ромой". Уж больно хорошо команда Арне Слота сыграла в домашнем поединке. "Марсель" же сможет без проблем оправдать проигрыш тем, что клуб был больше сконцентрирован на внутреннем чемпионате.

Лига конференций, 1/2 финала

Марсель - Фейенорд 0:0

Марсель: Манданда, Перес, Камара, Салиба, Ронжье, Жерсон, Гуйе, Гендузи, Дьенг, Пайе, Харит

Фейенорд: Марциано, Маласия, Сенеси, Траунер, Гертрюйда, Кекчу, Тиль, Эурснес, Синистерра, Дессерс, Нельсон

Предупреждения: Харит 45, Камара 71, Ундер 84 - Тиль 34, Сенеси 45+2, Маласия 74