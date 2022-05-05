ЛК. Рома - Лестер 1:0. Колонна автобусов Моуриньо доехала до финала

Лига Конференций. Полуфинал. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лестер" 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Абрахам 11

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски (Винья 84), Дзаньоло (Верету 79), Лоренцо Пеллегрини, Абрахам (Шомуродов 89)

"Лестер": Шмайхель, Перейра (Кастань 69), Эванс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (А. Перес 77), Лукман (Амарти 46), Варди, Барнс (Ихеаначо 46)

Предупреждения: Манчини 41, Карсдорп 87 - Фофана 68

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Болельщики "Ромы" любят напоминать о том, что их команда - наиболее успешная итальянская в Еврокубках за пять последних лет. Даже заявляют, что единственная успешная, единственная, кто держит поникшее знамя итальянского футбола. Держать это знамя, бороться за весь кальчо пресса призывала ее и во время четвертьфинала, и во время полуфинала Лиги Конференций. А "Интер" своим финалом Лиги Европы-2020 дразнил. Ведь полуфиналы Лиги Чемпионов-2018 и ЛЕ-2021 римляне не прошли. Но теперь у них есть финал.

Ажиотаж в желто-красной части Рима перед матчем был бешеный. Болельщики "Ромы" раскупили все билеты еще перед матчем в Лестере и создали сегодня атмосферу, не виданную на "Олимпико" со времен полуфинала Лиги Чемпионов-2018 против "Ливерпуля". Были поражены и дававшие интервью за несколько минут до матча спортивный директор Тьяго Пинту, и защитник Рожер Ибаньес, и главный тренер гостей Брендан Роджерс. Этой атмосферой "Рома" и Жозе Моуриньо воспользовались. Задавив соперника в дебюте, а затем просто убив футбол.

Первые 11 минут и вправду были впечатляющими. Под рев трибун, начавшийся еще за час до матча, "Рома" высоко прессинговала, атаковала, пробивала, подавала угловые, штрафные. Штрафной Пеллегрини с фланга удивил Шмайхеля и потому был отбит неуклюже. Лоренцо замыкал атаку в защитника, его угловой Манчини замкнул головой неточно. Подал еще один, и Абрахам пробил в упор хотя и по центру, но неотразимо. Забив свой девятый гол в турнире в сезоне и сразу же войдя в Топ-10 Еврокубковых бомбардиров в истории клуба.

Лучшая команда Серии А по "стандартам" забила худшей команде АПЛ по пропущенным с них.

Ну а далее рассказывать особо не о чем. По инерции Залевски вскоре вывел Пеллегрини на вратаря, чуть не повторив гол в первом матче (Шмайхель на этот раз вытащил). Затем "Рома" отошла в оборону, замедляя темп. "Лестер" в итоге довел процент владения мячом до 63-ех, но в створ ворот начал попадать лишь на 79-ой минуте. Да и тогда - ударами издали. Из пределов штрафной он пробил лишь однажды. Даже переход на 46-ой минуте на игру с тремя центральными защитниками с выходом второго форварда не изменил ничего.

Моуриньо выходит в свой пятый финал Еврокубков в карьере. Причем с четырьмя разными клубами, а это рекорд. Его опыт, его тактика сыграли. Сыграл ранний гол, а такой "Рома" забила уже в третьем матче ЛК подряд. Сыграли болельщики, страшно разочарованные после трех лет неудач и верящие в начало нового яркого проекта с Моуриньо. Им этот финал, шанс взять первый трофей с 2008-го года, нужнее, чем обладателю Кубка Англии и Комьюнити Шилд-2021. Нужнее всему кальчо. Ну а каким путем доехали в финал - не важно.