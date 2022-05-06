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Рома и Фейеноорд сыграют в первом финале Лиги конференций

Лига конференций
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У Жозе есть шансы стать первым обладателем всех трех клубных европейских турниров

Рома и Фейеноорд сыграют в первом финале Лиги конференций

Фото: twitter.com/europacnfleague

Новина українською

"Рома" дома обыграла "Лестер" (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги конференций, а "Фейеноорд" в гостях принудил к миру "Марсель" (0:0). Сегодня голы забивал только Тэмми Абрахам.

В то же время, тренирующий "Рому" Жозе Моуриньо может стать первым обладателем всех трех европейских "чашек" в первый же розыгрыш Лиги конференций.

Жозе уже дважды брал Лигу чемпионов (с "Порту" в сезоне 03/04 и с "Интером" в сезоне 09/10), а также выигрывал Кубок УЕФА и Лигу Европы (в сезоне 02/03 с "Порту" и с "МЮ" в сезоне 16/17).

Финальный матч пройдет 25 мая 2022 на стадионе Арена Комбетаре в Тиране, Албания.

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В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам) Лига конференций
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