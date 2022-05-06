Рома и Фейеноорд сыграют в первом финале Лиги конференций

"Рома" дома обыграла "Лестер" (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги конференций, а "Фейеноорд" в гостях принудил к миру "Марсель" (0:0). Сегодня голы забивал только Тэмми Абрахам.

⏰ RESULTS ⏰



Roma & Feyenoord book their UECL final tickets ✅#UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 5, 2022

В то же время, тренирующий "Рому" Жозе Моуриньо может стать первым обладателем всех трех европейских "чашек" в первый же розыгрыш Лиги конференций.

Жозе уже дважды брал Лигу чемпионов (с "Порту" в сезоне 03/04 и с "Интером" в сезоне 09/10), а также выигрывал Кубок УЕФА и Лигу Европы (в сезоне 02/03 с "Порту" и с "МЮ" в сезоне 16/17).

Финальный матч пройдет 25 мая 2022 на стадионе Арена Комбетаре в Тиране, Албания.