Творит историю. Моуриньо установил уникальное достижение в еврокубках

Главный тренер итальянской"Ромы" Жозе Моуриньо установил уникальное достижение.

Римляне переиграли "Лестер" в полуфинале Лиги конференций (2:1 по сумме двух матчей). Таким образом, "Рома" стала уже четвёртым клубом, который Моуриньо выводил в финал еврокубка. Данное достижение не покорялось ранее ни одному тренеру.

59-летний португалец становился финалистом Кубка УЕФА и Лиги чемпионов с "Порту", выходил в финал Лиги чемпионов с миланским "Интером", а также выступал в решающем поединке Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

Интересно, что во всех случаях команды Моуринью становились победителями финальной встречи.

За трофей Лиги конференций "Роме" предстоит сразиться с нидерландским "Фейеноордом". Поединок пройдет 25 мая в Тиране.