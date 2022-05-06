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Творит историю. Моуриньо установил уникальное достижение в еврокубках

Лига конференций
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Этот успех не покорялся ни одному тренеру

Творит историю. Моуриньо установил уникальное достижение в еврокубках

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер итальянской"Ромы" Жозе Моуриньо установил уникальное достижение.

Римляне переиграли "Лестер" в полуфинале Лиги конференций (2:1 по сумме двух матчей). Таким образом, "Рома" стала уже четвёртым клубом, который Моуриньо выводил в финал еврокубка. Данное достижение не покорялось ранее ни одному тренеру.

59-летний португалец становился финалистом Кубка УЕФА и Лиги чемпионов с "Порту", выходил в финал Лиги чемпионов с миланским "Интером", а также выступал в решающем поединке Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

Интересно, что во всех случаях команды Моуринью становились победителями финальной встречи.

За трофей Лиги конференций "Роме" предстоит сразиться с нидерландским "Фейеноордом". Поединок пройдет 25 мая в Тиране.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
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