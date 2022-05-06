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"Давай выиграем финалы вместе!" Моуриньо - наставнику Реала Анчелотти

Лига конференций
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Жозе передал послание своему другу

"Давай выиграем финалы вместе!" Моуриньо - наставнику Реала Анчелотти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 5 мая, "Рома" переиграла "Лестер" в полуфинале Лиги конференций (2:1 по сумме двух матчей) и вышла в финал турнира. Главный тренер римлян Жозе Моуриньо обратился к наставнику из "Реала" Карло Анчелотти, который вывел свой клуб в финал Лиги чемпионов.

"Это победа нашей семьи. Не только той ее части, что была на поле и на скамейке, а всего стадиона. Эмпатия, чувство принадлежности к семье – наше главное достижение. Мы сыграли выдающимся образом. Кто-то может считать иначе, но когда у вашего вратаря 2 сэйва за 120 минут в матче против команды АПЛ, обладающей такой атакующей мощью, это означает успех.

Если позволите, я бы хотел передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти - прим.). Давай выиграем финалы вместе!" – приводит слова Моуриньо Football Italia.

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Напомним, в финале Лиги конференций "Рома" встретится с Фейеноордом", а "Реал" сыграет против "Ливерпуля" в решающем матче Лиги чемпионов.

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В статье: Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Рома (Рим) Лестер Сити
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
06.05.2022 в 11:50
Жозе, ты конечно можешь выиграть исключительно на поле, за счет игры, как ты всегда это делал. А вот реалу надо хорошенько с судьями договариваться, чтобы добиться результата, просто за счет игры им это не светит.
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