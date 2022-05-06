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"Давай выиграем финалы вместе!" Моуриньо - наставнику Реала Анчелотти
Жозе передал послание своему другу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 5 мая, "Рома" переиграла "Лестер" в полуфинале Лиги конференций (2:1 по сумме двух матчей) и вышла в финал турнира. Главный тренер римлян Жозе Моуриньо обратился к наставнику из "Реала" Карло Анчелотти, который вывел свой клуб в финал Лиги чемпионов.
"Это победа нашей семьи. Не только той ее части, что была на поле и на скамейке, а всего стадиона. Эмпатия, чувство принадлежности к семье – наше главное достижение. Мы сыграли выдающимся образом. Кто-то может считать иначе, но когда у вашего вратаря 2 сэйва за 120 минут в матче против команды АПЛ, обладающей такой атакующей мощью, это означает успех.
Если позволите, я бы хотел передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти - прим.). Давай выиграем финалы вместе!" – приводит слова Моуриньо Football Italia.
Напомним, в финале Лиги конференций "Рома" встретится с Фейеноордом", а "Реал" сыграет против "Ливерпуля" в решающем матче Лиги чемпионов.
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