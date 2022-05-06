Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы хотели добиться другого результата". Тренер Лестера - о вылете из ЛК
Специалист подвел итоги поражения от "Ромы"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал поражение от "Ромы" (0:1, 1:2 по сумме двух матчей) в полуфинальном противостоянии Лиги конференций.
"Мы хотели добиться другого результата, но игроки отдали все силы. Матч получился упорным. Все решил "стандарт". Нам не хватало решающего паса возле чужих ворот. Атмосфера была потрясающая. Болельщики обеих команд были на высоте", - приводит слова Роджерса пресс-служба УЕФА.
Популярное сейчас
- Пентагон заметил отвод основных сил россиян от Мариуполя
- Зеленский: В день, когда Джонсон выступал в украинском парламенте, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов
- Без Ярмоленко. Определились финалисты Лиги Европы
- Марсель - Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 05.05.2022
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО