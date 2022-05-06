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"Мы хотели добиться другого результата". Тренер Лестера - о вылете из ЛК

Лига конференций
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Специалист подвел итоги поражения от "Ромы"

"Мы хотели добиться другого результата". Тренер Лестера - о вылете из ЛК

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал поражение от "Ромы" (0:1, 1:2 по сумме двух матчей) в полуфинальном противостоянии Лиги конференций.

"Мы хотели добиться другого результата, но игроки отдали все силы. Матч получился упорным. Все решил "стандарт". Нам не хватало решающего паса возле чужих ворот. Атмосфера была потрясающая. Болельщики обеих команд были на высоте", - приводит слова Роджерса пресс-служба УЕФА.

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В статье: Брендан Роджерс Рома (Рим) Лестер Сити
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Источник:
УЕФА

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