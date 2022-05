Следующий финал Лиги конференций пройдет в Праге

Исполнительный комитет УЕФА утвердил место проведения финала Лиги конференций-2023. Главный матч турнира пройдет в Праге на Эден Арене.

????️ ????????Eden Arena in Prague will host next season's @europacnfleague final on 7 June 2023!#UECL | #UECLfinal | #UEFAExCo pic.twitter.com/6jhtKwIBOa