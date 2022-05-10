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Следующий финал Лиги конференций пройдет в Праге

Лига конференций
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А также немного сместится дата его проведения

Следующий финал Лиги конференций пройдет в Праге

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Исполнительный комитет УЕФА утвердил место проведения финала Лиги конференций-2023. Главный матч турнира пройдет в Праге на Эден Арене.

Сообщается, что игра пройдет 7 июня. На этом стадионе выступает "Славия" Прага.

Напомним, что финал текущего розыгрыша турнира пройдёт 25 мая на стадионе "Арена Комбетаре" в столице Албании – Тиране. В матче сыграют "Рома" и "Фейенорд"

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В статье: УЕФА Славия (Прага) Лига конференций Эден Арена
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