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Следующий финал Лиги конференций пройдет в Праге
А также немного сместится дата его проведения
Фото: twitter.com/UEFA
Исполнительный комитет УЕФА
????️ ????????Eden Arena in Prague will host next season's @europacnfleague final on 7 June 2023!#UECL | #UECLfinal | #UEFAExCo pic.twitter.com/6jhtKwIBOa— UEFA (@UEFA) May 10, 2022
Сообщается, что игра пройдет 7 июня. На этом стадионе выступает "Славия" Прага.
Напомним, что финал текущего розыгрыша турнира пройдёт 25 мая на стадионе "Арена Комбетаре" в столице Албании – Тиране. В матче сыграют "Рома" и "Фейенорд"
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