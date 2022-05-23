Жозе будет трудно: в финале Лиги конференций он сыграет против тактического гика и воспитателя

В битве между "Ромой" и "Фейенордом" эксперты выбирают сторону Жозе Моуринью. И это понятно - на одной из мнимых чаш чаш весов стоит «Особенный», чья карьера подкреплена международными достижениями. Как бы болельщик не критиковал португальца, у него не отобрать два кубка Лиги чемпионов, Кубок УЕФА и Лигу Европы. Согласитесь, это значительный козырь в борьбе с Арне Слотом, хорошо известным разве что в пределах Нидерландов.

Впрочем, мы убеждены, что наставника "Фейе" не следует недооценивать - это интересный персонаж со своим стилем, философией и безумными перспективами. Сегодня нидерландская тренерская школа пользуется спросом и, учитывая уход Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед", Слот является ее самым ярким представителем на просторах Эредивизи.

Заметим, что тамошняя пресса склонна давать большие авансы (достаточно вспомнить, как раньше газетчики носили на руках условных Франка де Бура или Петера Боса). Но комплиментарная риторика в адрес Арне оправдана и заслужена — этот человек является архитектором команд и прямо влияет на результат.

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В 2013 году Арне завязал с профессиональным футболом. И сразу получил предложение - "Зволле", которому наш герой посвятил одиннадцать лет карьеры, искал нового тренера молодежки.

Вряд ли в 2013-м игрок "Зволле" Арне Слот мог думать о том, что когда-то выведет из "Фейеноорд" в финал еврокубка

Надо сказать, что приобретенный опыт принес большую пользу: Слот быстро убил в себе внутреннего футболиста. Что хорошо - часто бывает, когда начинающие тренеры не способны приспособиться к новой роли и переходят допустимый предел; например, так случилось с Тьерри Анри в "Монако".

Значительный вес в формировании собственной философии нидерландец придал изучению психологии. Сегодня он является ярым поклонником коллективизма (хотя ценит индивидуальность и позволяет импровизировать на поле) и умеет держать подопечных под колпаком. Но довольно ласковым, благодаря чему Слота активно сравнивают с тен Хагом (поэтому никого не удивило, что амстердамцы одно время смотрели в сторону кандидатуры Арне).

В 2014-м Слот пошел на повышение — откликнулся на приглашение "Камбюра", где впоследствии приступил к обязанностям ассистента главного тренера. Клуб демонстрировал посредственные показатели, сновал в середине турнирной таблицы, а весной 2016 попрощался с элитным дивизионом страны.

Руководство леуварденцев лихорадочно меняло менеджеров, но Слот оставался на месте. Пока в кабинетах чесались и разбирались (на протяжении непродолжительного времени были назначены и уволены три специалиста), Арне без устали работал - в совершенстве изучил внутреннюю кухню, разработал тренировочный процесс и заложил фундамент дальнейшего развития команды.

Вот как Слота охарактеризовал Мартейн Барто, бывший нападающий "Камбюра": "Я знал, что он будет хорошим тренером. Он социально квалифицирован и отлично тактически подкован. Когда мы в 2016 году выбили из кубка Нидерландов "Аякс" (матч завершился со счетом 2:1 — прим. автора), то в значительной степени полагались на тактику Слота. У него всегда есть план".

Хенк де Йонг, который сотрудничал с Арне с 2014-го по 2016-й годы, тоже дал положительную оценку: "Он трезво рассуждает о футболе и говорит интересные вещи. Игроки его слушают. Когда он говорит, вы можете заметить, как футболисты не отвлекаются и думают".

Уже на заре тренерской карьеры, когда работал под руководством Хэнка Де Йонга (крайний слева), Слот (в центре) выделялся

В 2017-м "Камбюр" остановился в шаге от возвращения в Эредивизе ("желто-голубые" финишировали третьими, однако не выдержали испытания плейофф). Ко всем этим событиям Слот имел косвенное отношение, поскольку в марте того же года выпрыгнул на одну ступень выше — подписал контракт с АЗ Алкмар. Да, все еще в качестве помощника (на этот раз - опытного Джона ван ден Брома), на что в "Камбюре" отреагировали болезненно.

Вот что сказал Джеральд ван ден Белт, спортивный директор: "Всегда раздражает, когда кто-нибудь из высококачественных специалистов покидает клуб. Не считая того, мы должны воспринять это как комплимент. Это еще один человек, который здесь эволюционировал и продвинулся по лестнице вверх".

Тандем Бром-Слот просуществовал до 2019 года, пока первый не уперся в личностный потолок и не покинул проект. АЗ хоть и считался претендентом на еврокубки, однако ван ден Брому этого было мало. Отметим, что такое поведение типично для менеджеров, которым выпало трудиться в Эредивизе. Поскольку в лиге есть безапелляционный фаворит ("Аякс"), а также наблюдается вопиющая разница между ним и соперниками, ради воплощения амбиций приходится прыгать с места на место (что и сделал Слот в будущем, договорившись с "Фейенордом").

Что интересно, общественность встретила Арне на посту главного АЗ с прохладой — думала, что вчерашний ассистент "сыроват" и не справится с давлением. Нидерландец мгновенно развеял скепсис, ведь мог похвастаться нужным бэкграундом. АЗ предпочитает молодежь? Прекрасно, есть не забытая практика в "Зволле". В клубе финансовые ограничения и нападки со стороны прессы способны сломать? Ничего-ничего, вы еще не видели ада в "Камбюре".

Тандем Бром - Слот

Словом, Слот принялся наводить порядки в коллективе, который никак не мог дотянуться до возможностей "Аякса", ПСВ и "Фейенорда". Адекватное восприятие реальности (АЗ, как и большинство участников Эредивизи, вынужден постоянно продавать), умноженное на педагогику, дало фантастические плоды: в сезоне 2019/20 клуб больно покусал "Аякс", причем не просто навязал конкуренцию, но и репутационно надругался над оппонентом. Думаем, вы помните небывалый скандал с досрочным завершением Эредивизи: при равном количестве очков Королевский футбольный союз присудил победу амстердамцам, хотя АЗ дважды избил подопечных Эрика тен Хага. Да, национальное "золото" осталось в столице, однако Алкмар во главе со Слотом стал народным чемпионом.

Новичкам везет? Так сказать, разовая акция? Нет. Статистика говорит следующее: при Слоте алкмарцы в среднем набрали 2,11 очка за игру в Эредивизе, что является лучшим результатом среди всех тренеров АЗ в истории; это даже больше, чем смог выдать Луи ван Гал, в 2009-м получивший чемпионские медали.

Арне объяснил методологию успеха: "Мы подошли к такому моменту, что мне больше не нужно было указывать Келвину Стенгсу или Майрону Боаду, где нужно стоять или подхватить мяч. Я убедился, что игрокам комфортно и как они могут добиться успеха вместе. Сначала я был больше учителем, воспитателем, но сейчас являюсь менеджером по набору людей".

Сезон 2020/21 АЗ завершил третьим, отстав от "Фейенорда" на один зачетный балл. Если бы не коронавирус, который осенью сильно подкосил команду, то она, вероятно, удовлетворилась бы не только бронзой. Правда, и здесь Слот находился в стороне — в декабре 2020-го специалисту указали на дверь. Причина: переговоры с "Фейе" за спиной руководства, о чем стало известно журналистам.

Уже тренер АЗ

Почему и зачем? Слот размышлял логикой вышеупомянутого ван ден Брома. АЗ — небогатый, его стабильно разрушают на трансферном рынке (примеры - Гус Тил, Усама Идрисси, в этом году были проданы Майрон Боаду, Келвин Стенгс и Тен Копмейнерс), а средства на усиление — скромные. За все время полноценной работы в Алкмаре Арне потратил чуть больше 16 миллионов евро ("Фейенорд" в среднем ежегодно - 7-11 млн евро). С такой поддержкой что-либо долгосрочно гарантированное построить сложно.

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Слот прекрасно владеет тактическими примочками и умело их задействует на практике. Его любимой схемой является классическая 4-2-3-1, которая в фазе атаки превращается в 4-3-3, а при защите - в 4-4-2 или 3-4-3. Казалось бы, ничего экстраординарного, но все нюансы скрыты в деталях.

Одна из ключевых фишек – ставка на крайних защитников. Арне заставил фулбеков активнее присоединяться к нападению, чем насытил линию полузащиты и развязал руки форвардам.

Здесь наблюдается определенный риск, поскольку на бумаге соперник может поймать игроков на позиционной ошибке и вплотную приблизиться к штрафной. Чтобы этого не случилось, Слот придумал следующее: центрбеки и вратарь поднимаются выше и располагаются воображаемым треугольником, а опорный полузащитник двигается им навстречу, в результате чего, грубо говоря, переквалифицируется в третьего центрального защитника.

С переходом от обороны к атакующему сценарию этот треугольник растягивается — все для того, чтобы охватить больше участков поля и интенсивнее взаимодействовать с остальными футболистами.

Для Арне важна глубина атаки и способность избежать офсайдной ловушки. "Глубина – очень эффективный способ создать опасность. Мы много тренируемся и я даю игрокам четкие рекомендации по поводу того, как они должны углубляться. Глубина всегда должна сопровождаться опережением. Я не хочу, чтобы игрок просто стоял "на краю" офсайда, потому что пока он будет набирать стартовую скорость, то потеряет фору. Футболист должен действовать за счет постоянных рывков, желательно за спиной оппонента, и быть поддерживаемым сзади".

Вертикализация футбола, отработанность комбинаций и скорость - так играл АЗ, этого же придерживается "Фейеноорд". Слоту безразлично на плавность и эстетику, мяч нужно проталкивать максимально быстро и вперед — как результат, ротердамцы удержали вторую строчку лиги по количеству пасов, адресованных в штрафную зону соперника в течение 90 минут, причем их точность составляет 81,2%.

Кое-что было подсмотрено у Хосепа Гвардиолы. Например, способ эффективного достижения последней трети поля: пока группа футболистов перегружает один из флангов, свободные фулбеки и вингеры, расположенные на противоположной стороне, создают ситуацию для выхода лицом к лицу с голкипером. Следует навесная передача, удар по воротам - и вот "Фейеноорд" впереди.

Что касается контрпрессинга, то перегруз отдельного участка тоже идет на пользу: исполнители могут мгновенно включиться в отбор и таким образом восстановить контроль мяча. Удивительные перемещения сбивают с толку и все это требует должной физической подготовки — именно поэтому Слот объективно считает молодость преимуществом. Но не надо думать, что этим он как-то ограничивает более возрастных игроков — наоборот Арне пытается использовать весь находящийся под рукой арсенал.

Все познается в сравнении. В розыгрыше 2020/21 "Фейеноорд" выглядел вяло и ограничился 5 строчкой - Дик Адвокат себя исчерпал и в конце концов объявил о завершении карьеры. А вот Слот апгрейднул ротердамцев гораздо быстрее, чем ожидалось. Если Адвокат был слишком осторожным и предпочитал как можно дольше держать мяч на половине поля соперника, то интенсивность, проповедуемая Арне, превратила чуть ли не каждую атаку на бомбардировку.

Так что на зимний перерыв команда пошла третьей, уверенно преследуя "Аякс" и ПСВ (3 и 4 очка разницы соответственно). На заключительной дистанции Эредивизи конкуренты убежали вперед, но Арне все равно в королях — финал Лиги конференций иначе и не назовешь.

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Что мы видим в итоге? Арне Слот – сформированный тренер, чье будущее окрашено в светлые цвета. Нидерландец еще не достиг своего максимума, оправдывает авансы и стоит на пороге международного признания.

Хенк де Йонг, которого мы уже упоминали, убежден, что Слота ждут большие свершения — все из-за планомерного подхода к своей карьере: "Слот потихоньку дорос до первой команды и только потом стал главным тренером. Некоторые бывшие футболисты слишком рано становятся главными тренерами. Возьмите Фрэнка де Бура, Рууда Гуллита или Марко Ван Бастена. При спокойном, поэтапном развитии они все еще могли бы быть на вершине".

Арне является прогрессивным тактиком, тонким психологом и в контексте заряженности на победу точно превосходит закостеневшего и от того примитивного Моуринью. Жозе будет очень непросто.