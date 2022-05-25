Рома - Фейеноорд: насколько внимательно вы следили за финалистами Лиги конференций? Тест

Сегодня, 25 мая, в столице Албании Тиране на стадионе "Эйр Албания" пройдет финал первого в истории розыгрыша Лиги конференции. За новый трофей поспорят римская "Рома" и роттердамский "Фейеноорд". Алленатор "волков" Жозе Моуриньо может стать первым тренером, который выигрывал все три еврокубка - Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Перед решающим матчем ЛК мы предлагаем вам вспомнить путь команд в этот финал, пройдя наш квиз.