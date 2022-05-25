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В Тиране драки с полицией. Арестованы 60 фанатов Ромы и Фейенорда

Лига конференций
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Атмосфера перед финалом Лиги конференций накаляется

В Тиране драки с полицией. Арестованы 60 фанатов Ромы и Фейенорда

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli/vi/DeFodi Images

Новина українською

Албанская полиция сегодня, 25 мая, арестовала около 60 футбольных фанатов перед финалом Лиги конференций, сообщает AP.

Сперва пьяные поклонники "Фейенорда" с табуретками набросились на местных, которые вырядились в цвета "Ромы". Одного пострадавшего пришлось везти в больницу.

Затем группа из примерно 200 фанатов "Фейе" попыталась прорваться в район, где отдыхали болельщики "Ромы". Полиция встала между сторонами, за что получила камнями и палками от тех и других. Были ранены 10 стражей порядка.

Также, согласно пресс-релизу, отмечались столкновения еще в трех районах города - среди арестованных есть как иностранцы, так и местные албанские фанаты.

Финал Лиги конференций "Рома" - "Фейенорд" пройдет в Тиране сегодня, 25 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.

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В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
L'Equipe

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