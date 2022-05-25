В Тиране драки с полицией. Арестованы 60 фанатов Ромы и Фейенорда

Албанская полиция сегодня, 25 мая, арестовала около 60 футбольных фанатов перед финалом Лиги конференций, сообщает AP.

Сперва пьяные поклонники "Фейенорда" с табуретками набросились на местных, которые вырядились в цвета "Ромы". Одного пострадавшего пришлось везти в больницу.

Затем группа из примерно 200 фанатов "Фейе" попыталась прорваться в район, где отдыхали болельщики "Ромы". Полиция встала между сторонами, за что получила камнями и палками от тех и других. Были ранены 10 стражей порядка.

Также, согласно пресс-релизу, отмечались столкновения еще в трех районах города - среди арестованных есть как иностранцы, так и местные албанские фанаты.

Финал Лиги конференций "Рома" - "Фейенорд" пройдет в Тиране сегодня, 25 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.