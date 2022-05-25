Рома - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций

Исторический матч. В контексте того, что какая-нибудь из этих двух команд станет первым в истории обладателем кубка Лиги конференций. Моуринью может вообще добиться уникального достижения – выиграть как тренер три разных евротрофея. А для "Фейенорда" это шанс отпраздновать двадцатилетие победы в Кубке УЕФА (2002) новым триумфом.

У каждого свои планы и интересы, потому будет интересно. Смотрите онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций "Рома" – "Фейеноорд". Начало – 22:00.

25 мая. 22:00. Лига Конференций. Финал

Тирана. "Арена Комбетаре"

"Рома" - "Фейеноорд"

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)