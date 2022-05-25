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Рома - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций
Рома - Фейеноорд: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Исторический матч. В контексте того, что какая-нибудь из этих двух команд станет первым в истории обладателем кубка Лиги конференций. Моуринью может вообще добиться уникального достижения – выиграть как тренер три разных евротрофея. А для "Фейенорда" это шанс отпраздновать двадцатилетие победы в Кубке УЕФА (2002) новым триумфом.
У каждого свои планы и интересы, потому будет интересно. Смотрите онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций "Рома" – "Фейеноорд". Начало – 22:00.
25 мая. 22:00. Лига Конференций. Финал
Тирана. "Арена Комбетаре"
"Рома" - "Фейеноорд"
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
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