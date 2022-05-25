Лига конференций
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Рома – Фейеноорд. 1:0. Дзаньоло открывает счет в первом в истории финале ЛК– Обзор матча
Сенсации не быть?
Фото: Getty Images
"Рома" вышла вперед в историческом финале Лиги конференций против "Фейеноорда". Моуриньо на шаг ближе к третьему еврокубку.
Николо Дзаньоло с передачи Джанлуки Манчини наносит точный удар в левый угол ворот – 1:0.
32' Николо Дзаньоло – 1:0.
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