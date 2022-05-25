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Рома – Фейеноорд. 1:0. Дзаньоло открывает счет в первом в истории финале ЛК– Обзор матча

Лига конференций
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Рома – Фейеноорд. 1:0. Дзаньоло открывает счет в первом в истории финале ЛК– Обзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською

"Рома" вышла вперед в историческом финале Лиги конференций против "Фейеноорда". Моуриньо на шаг ближе к третьему еврокубку.

Николо Дзаньоло с передачи Джанлуки Манчини наносит точный удар в левый угол ворот – 1:0.

32' Николо Дзаньоло – 1:0.

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В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам) Николо Дзаньоло Лига конференций
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