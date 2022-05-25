Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо на пути к титулу. Форвард Ромы открыл счет в финале Лиги Конференций
Трофей на пути в Рим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом в истории финале Лиги Конференций встречаются "Рома" и "Фейеноорд".
Читайте такжеЖозе будет трудно: в финале Лиги конференций он сыграет против тактического гика и воспитателя
Счет был открыт в первом тайме. Форвард и надежда римлян Николо Дзаньоло воспользовался передачей Манчини и переиграл вратаря.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Какой котел? Подумайте о людях". Глава Луганской ОВА – о трассе Лисичанск-Бахмут
- Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ
- На так называемом пике путина в Кыргызстане появился государственный флаг Украины
- Рома - Фейеноорд: Анонс и прогноз финала Лиги Конференций на 25.05.2022
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet