  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Моуриньо на пути к титулу. Форвард Ромы открыл счет в финале Лиги Конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо на пути к титулу. Форвард Ромы открыл счет в финале Лиги Конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Трофей на пути в Рим

Моуриньо на пути к титулу. Форвард Ромы открыл счет в финале Лиги Конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом в истории финале Лиги Конференций встречаются "Рома" и "Фейеноорд".

Читайте такжеЖозе будет трудно: в финале Лиги конференций он сыграет против тактического гика и воспитателя

Счет был открыт в первом тайме. Форвард и надежда римлян Николо Дзаньоло воспользовался передачей Манчини и переиграл вратаря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам) Николо Дзаньоло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде