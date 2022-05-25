Лига Конференций. Рома - Фейеноорд 1:0. Моуриньо возвращает Евротрофей в Италию

Лига Конференций. Финал

Тирана. "Арена Комбетаре"

"Рома" - "Фейеноорд" 1:0

Гол: Дзаньоло 32

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Винья 88), Кристанте, Мхитарян (Оливейра 17), Залевски (Спинаццола 67), Лоренцо Пеллегрини, Дзаньоло (Верету 67), Абрахам (Шомуродов 88)

"Фейеноорд": Бейло, Геертрюйде, Сенеси, Траунер (Педерсен 74), Маласиа (Джаханбакш 88), Кекчу (Валемарк 88), Аурснес, Тиль (Тоорнстра 60), Нельсон (Линссен 74), Дессерс, Синистерра

Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 37, Залевски 66, Патрисиу 83, Спинаццола 90+4 - Траунер 25

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Поначалу Лигу Конференций недооценивали, смеялись над ней, называя лигой кукурузных хлопьев или "Тупой и еще Тупее". Защитник "Ромы" Джанлука Манчини признал, что и его команда смеялась и считала легкой. Однако к финалу первого розыгрыша выяснилось, что она нужна и интересна. 50 тысяч болельщиков из Италии и Нидерландов собрались в Тиране, хотя стадион вмещает 22500. 50 тысяч на стадионе "Ромы", смотрящие матч на больших экранах. Даже стычки болельщиков между собой и полицией с ранеными.

На обе команды давили и их собственные неудачи, и их страны. "Рома" не выигрывала трофеи 14 лет, Евротрофеи - 61 год. Италия не побеждала в Еврокубках с 2010-го. Причем тогда выигрывал Жозе Моуриньо. От него сегодня газеты требовали "спасти Италию", "вернуть Евротрофей домой". "Фейеноорд" же в 21-ом веке безнадежно отстал от "Аякса" и ПСВ, взял лишь один Чемпионат Нидерландов. Зато был единственным из этой страны, кто взял Евротрофей. В Роттердаме желали повторения Кубка УЕФА-2002.

Первый тайм прошел по сценарию Моуриньо. Конечно, он был не против раннего гола, как в трех предыдущих матчах "Ромы" в турнире. Но прежде всего хотел справиться с высоким прессингом "Фейеноорда". Это удалось без проблем. Тем более, что роттердамцы прессинговали осторожнее, чем обычно. В итоге они выиграли тайм по владению мячом со счетом 62:38, но не создали ничего, кроме банальных дальних ударов. Ничего в скучнейшем тайме не создали и римляне. Кроме гола с единственного их удара в створ.

Гол состоялся как раз в позиционной атаке. Долгий розыгрыш привел мяч к защитнику Манчини, тот забросил издали, Траунер проспал, а Дзаньоло протолкнул мимо вратаря. Став в 22 года и 327 дней самым молодым итальянским автором гола в финале Еврокубка за 25 лет. Достойная награда после двух лет страданий из-за двух травм крестообразных связок колена и после неоднозначного сезона.

Второй тайм лучшая атака турнира уже начала совсем иначе. Начала давить, рисковать. Разыграла угловой, мяч срикошетил в стойку, Тиль пробил, а Патрисиу потащил. Потащил кипер и удар Маласии издали, переведя в стойку. Два удара отчаянно заблокировали. "Рома" попыталась ответить. Абрахам прорвался, Сенеси держал его за руку. За пределами штрафной, что спасло от ВАР. Ответила и двумя заменами, после чего Абрахам и Верету пробивали по воротам. Бейло пришлось отбивать второй удар.

В последней стадии матча голландцы вновь подошли к воротам соперника. Но на этот раз итальянцы действовали четко. Да даже успели кое-что создать в атаке. Пеллегрини вывели в левую часть штрафной, и Бейло пришлось отбивать. Сомнений в итоговом результате уже не было.

11 лет Италия ждала возвращения Моуриньо, думая, что именно он способен вернуть ей Евротрофей. Жозе вернулся и вернул. Символично и логично. Логично, что он победил Арне Слота, тренирующего лишь три года. Логично, что опытные Патрисиу, Смоллинг, Мхитарян, Кристанте, Оливейра победили юных роттердамцев. Логично, что "Рома", лучшая команда Италии в Еврокубках последних пяти лет (три полуфинала из четырех итальянских), наконец-то взяла свой первый признанный УЕФА Еврокубок в истории.

Для Моура же это уже пятый Еврокубок. Он выиграл все пять финалов, в которых участвовал (если не считать Суперкубок). Причем в последних четырех не пропускал. Выиграл три вида Еврокубков, что до него удавалось лишь Удо Латтеку и Джованни Трапаттони. Он все больше укрепляет свое имя в истории футбола.