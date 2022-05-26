Тренер Фейеноорда отреагировал на поражение от Ромы в финале ЛК

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот прокомментировал поражение в финале Лиге конференций от итальянской "Ромы" (0:1).

"Всегда интересно наблюдать, как проходят первые 15 минут матча. В этом отрезке мы хорошо контролировали матч. Но тайм длится 45 минут. Наши проблемы были в принятии игроками решений в моменты, когда мы были с мячом и когда не были.

В перерыве я сказал игрокам, в чем они должны добавить. Во втором тайме мы с первых минут играли очень остро, но в таких матчах нужна и удача - сегодня она нам не улыбнулась. У нас было время и возможности, чтобы забить, но у нас не получилось. Возможно, в этом есть и заслуга соперника.

В финале ты не получаешь десяток моментов. Тебе выпадает пара возможностей. В финале с итальянской командой создавать голевые моменты особенно тяжело. Еще тяжелее, если это команда Моуриньо", - цитирует наставника пресс-служба УЕФА.