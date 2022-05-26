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Моуриньо: С самого начала верили, что сможем выиграть Лигу конференций
Волки обыграли "Фейеноорд" в финале турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился эмоциями после триумфа в финале Лиге конференций против нидерландского "Фейеноорда" (1:0).
"Мы переписали историю. С самого начала верили, что сможем выиграть этот турнир. Столько мыслей пролетает сейчас в моей голове. Я чувствую себя как настоящий "романиста".
Побеждать нелегко. Для этого нужны разные ингредиенты. Наша команда сыграла 55 матчей, мы подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались, несмотря ни на что. У нас потрясающий коллектив. Я горжусь ребятами. Во втором тайме нам пришлось нелегко, соперник играл очень здорово, они заставили нас делать перестроения в обороне.
Участия в финале мало для попадания в историю. Перед матчем я рассказал игрокам о финалах, в которых терпел поражение. Сегодня мы победили - игроки отдали все силы на поле"", - приводит слова Моуриньо официальный сайт УЕФА.
Напомним, что благодаря победе в Лиге конференций Моуриньо установил уникальное достижение
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