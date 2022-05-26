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Назван лучший игрок финала Лиги конференций
Награда досталась защитнику "Ромы"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский защитник "Ромы" Крис Смоллинг был признан лучшим футболистом финала Лиги конференций.
В решающем поединке первого розыгрыша турнира "Рома" минимально обыграла "Фейеноорд" (1:0). Автором единственного мяча стал полузащитник Николо Дзаньоло.
"Это была великолепная игра в защите. Он постоянно выигрывал индивидуальные единоборства и был настоящей скалой в обороне римской команды", - так оценила игру 32-летнего англичанина группа технических наблюдателей УЕФА.
Отметим, что сам Смоллинг так прокомментировал победу своей команды в Лиге конференций:
"Мы знали, каким ценным этот трофей будет для каждого в Риме, и вы могли видеть, как мы держались вместе до самого конца. Мы сели в оборону чуть глубже, чем нужно было, но можно было видеть, как нападающие бегут назад - все знали, что мы должны победить.
"Рома" давно не выигрывала титулов. Было приятно видеть здесь наших болельщиков - мы знали, каким ценным будет для них этот трофей", - сказал защитник.
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