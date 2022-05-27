Император гармонии. Жозе Моуриньо и победа Ромы в Лиге Конференций заслуживают похвалы

Corriere Dello Sport после победы "Ромы" в Лиге Конференций вышла с заголовками "В Раю" и "В Стране Мечты". Там и в других изданиях ещё до финала Жозе Моуриньо называли королем, кумиром, императором. Вся Италия празднует первый Еврокубок с 2010-го года. Года, когда побеждал "Интер" того же Моуриньо. Называет португальца "спасителем Италии". Ну а для "Ромы" тренер-победитель первого официального Еврокубка УЕФА в её истории точно останется легендой. Хотя справедливо ли?

Не клоунский Еврокубок

Брайан Кристанте заявил, что эта победа была важной для клуба и для болельщиков, заполнявших стадион весь сезон. Капитан Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам, Руй Патрисиу говорили об истории и о мечте с детства выиграть подобный трофей. Крис Смоллинг - о "наиболее страстном и интенсивном завоевании трофея в моей карьере". А владелец клуба Дэн Фридкин - об "огромном эмоциональном моменте", который заслужили фаны, город и клуб.

Около 30-ти тысяч болельщиков приехали в Тирану, хотя стадион там вмещал всего 22500. 50 тысяч собрались на "Стадио Олимпико" в Риме для просмотра матча на больших экранах. По оценкам полиции, сто тысяч праздновали вчера вместе с открытым автобусом команды во всех значимых местах Рима.

Хотя говорить "мечта детства" о турнире, который разыгрывался впервые в истории? Бурно праздновать третий по силе Еврокубок, в котором "Рома" переиграла лишь одну команду из лиг Топ-5? Который как только не обзывали в начале сезона. Лигой кукурузных хлопьев (Conference Leaguе - Corn Flakes League), смешным, клоунским турниром. Защитник "волков" Джанлука Манчини признал, что вся команда поначалу считала его таким и была уверена, что будет легко побеждать.

По стоимости игроков, согласно Transfermarkt, она была третьей в Лиге Конференций после "Тоттенхэма" и "Лестера" с отрывом от остальных. Почти в три раза большей, чем у соперника по финалу "Фейеноорда" и с ещё более существенным преимуществом над "Трабзонспором", софийским ЦСКА, "Зарей", "Витессом", "Буде/Глимт". При этом "Тоттенхэм" умудрился вылететь еще в групповом турнире, а "Лестер" в целом провел слабый сезон.

Тем не менее, этот турнир кое-что значит. Для команды, не выигравшей никакого трофея с 2008-го года, не игравшей в финале Еврокубка 31 год, побеждавшей в таком лишь в 1961-ом году в Кубке Ярмарок, не признанном УЕФА. Более того, на "Роме" висела вся Италия, 12 лет горящая от стыда. СМИ раз за разом требовали "спасти Италию". Ещё и сама "Рома", лучший итальянский клуб в Еврокубках за последние пять лет (три из четырех полуфиналов), желала доказать свой статус Еврофлагмана страны.

В целом первый розыгрыш Лиги Конференций получился симпатичным, с интересной игрой, с сенсациями. 1:6 самой "Ромы" от норвежского "Буде/Глимт", поражение "Тоттенхэма" от словенской "Муры". Уже то, что он разбудил такие славные клубы с замечательными болельщиками как "Рома", "Фейеноорд", марсельский "Олимпик", позволил им забыть о крайне тяжелых годах и поверить в свое возвращение, стоило свеч.

"Этот трофей многое значит, поскольку многие из нас ничего не выигрывали в карьере", - заявил Рик Карсдорп. "Мне по.., если люди говорят "О, это только Лига Конференций". Извините за такое вульгарное высказывание, но это важный трофей". А Моуриньо говорит, что любой трофей гораздо важнее выхода в Лигу Чемпионов, поскольку учит игроков побеждать, придаёт им веру в себя и меняет даже судьбу, путь клуба.

В конце концов, "Рома" заслуживает этот шанс. Если на фундаменте этого трофея она надолго вернет болельщиков на стадион, вернет им радость и оптимизм (а это уже произошло), приобретет уверенность, привлечет интересных игроков, построит сильную команду, вернется в Лигу Чемпионов - значит, трофей стоящий. Почему бы нет? "Вильярреал" сразу же после первого трофея в своей истории - Лиги Европы - прорвался в полуфинал Лиги Чемпионов.

Если Франческо Тотти заявил, что хотел бы играть в позавчерашнем финале - значит, в нем стоило играть.

Новый Моуриньо

Ясно, что главный герой этой победы - Моуриньо. Его опыт, а также мотивация стать первым победителем нового турнира, третьим, кто выиграл три Еврокубка и кто выигрывал их в трех десятилетиях, стали решающими. Во время гола в среду на фоне прыгавших до небес игроков он оставался в ледяном спокойствии. А после финального свистка плакал, и весьма искренне.

Он пришел в незнакомую атмосферу. В разваленную команду, болельщики которой потеряли надежду и привыкли к неудачам. Поколение полуфинала Лиги Чемпионов-2018 ушло, а новое выглядело крайне слабым. Летом 2021-го клуб обогнал всех других в Серии А как минимум в полтора раза по тратам на трансферы (127 миллионов), но Моуриньо заявил, что все ушло не на усиление, а на затыкание огромных дыр. И он выглядел правым.

Весной 2021-го итальянские и особенно римские пресса и болельщики пребывали в восхищении, говорили о возвращении клуба в центр футбола, о "лучшем подписании десятилетия", о "краже века". Рисовали мемы с ним в образе Папы Римского, Римского Императора. Болельщики даже плакали в эфире местных радиостанций. Вместе с тем, были и комменты о "самом антиРомском тренере", мемы с "его" фото через год-два, на котором выглядит стариком.

Дело в том, что психоз (не побоюсь этого слова) по футболу в Риме и особенно вокруг "Ромы" - типично южноамериканский. Десяток радиостанций говорят только о ней. За неё болеют многие деятели искусства и политики, не боясь постоянно высказываться. И от неё требуют прежде всего не результаты, а яркий футбол и связь с болельщиками, с обществом. Взрывоопасная атмосфера. В такой быстро можно стать кумиром, любимцем. Но и быстро стать ненавидимым.

Моуриньо удалось первое. Причем в рекордные сроки.

Его обожают. Считают, что он избавил команду от позора, привил ей характер, дух борьбы. Которого не было ещё во время 1:6 от "Буде/Глимт", не было в январе во время потери 3:1 против "Ювентуса" и поражения за семь минут. К весне появился. Команда стала жесткой, организованной, сильной в обороне. Приобрела "инстинкт убийцы", как заявил бывший спортивный директор клуба Вальтер Сабатини.

Он сумел превратить команду, которая несколько лет позорилась в Топ-матчах, в умеющую играть в них. "После 1:0 на 32-ой минуте победа стала ясной. Характер, голод, соревновательная злость Моуриньо овладели командой", - заявляет его бывший подопечный Кристиан Киву. "Ощущение силы, но вместе с тем осознание недостатков. И все это он привил менее, чем за год".

Недостатки? Унылая игра в атаке. В плей-офф ЛК лишь в одном матче из семи "Рома" забила более одного мяча. В финале в первом тайме нанесла лишь один удар в створ. Кроме того, в матчах против "Лестера" в полуфинале процент владения мячом не превышал 37, в финале составил 33, даже при 4:0 против "Буде/Глимт" составил сорок. Но команда вовсе не волнуется из-за этого. А паркует "автобус" и находит контратаки. В лиге этого хватило лишь для шестого места, но в ЛК - для максимума.

Изменился и сам Моур. Он не привык к командам, для которых четвертое место в лиге и любой трофей за счастье. Но сумел приспособиться. Он вовсе не ведёт себя как бог, спустившийся к недостойным лузерам. Тяжело работает, проводит много времени на тренировочной базе, знает там весь персонал. Он держит руку на пульсе всего. Перед финалом ЛК заперся с помощниками на базе на несколько дней. При этом игроков оставив в покое.

"Ясно, что я не привык к таким проектам. Я обычно прихожу побеждать. Здесь же задача построить со временем. "Время" - новое для меня слово. Его мне никогда не давали. Я и не привык терпеть ошибки. Но здесь учусь меняться и доволен этим. Ясно, что бывают моменты раздражения, потому что не хочется играть за 5-6 места. Но я создал здесь гармонию, которая важнее результатов. И я уже чувствую себя романистой". Вот слова о гармонии - антиМоуриньо, но на сто процентов "Рома".

"Много лет я хотел побеждать для себя. Теперь я также хочу побеждать, но уже для игроков "Ромы", ничего не выигрывавших. А также для улыбки обычного болельщика, приходящего домой после тяжелой работы".

Дверь в будущее

Неужели нельзя предположить, что даже такие прожженные циники как Моур способны меняться? Особенно после нескольких неудачных лет подряд, которые заставляют задуматься и, возможно, изменить приоритеты. Он ведь начинал сезон в своём стиле. Набрасывался на арбитров и своих игроков. Последних не раз обвиняя в отсутствии тестикул и в уровне Серии С. Но в итоге успокоился. Да и достучался до них. Возможно, он прав, и игроки и вправду полюбили такой жёсткий стиль общения.

Он нашёл тёплый дом, спокойный проект. Молодых игроков, не думающих, что солнце светит из их задницы, готовых слушать даже слишком жёсткие слова тренера и учиться у него. Почему бы не поработать здесь?

Что означает эта победа для развития клуба? В истории было немало примеров, когда локальные победы вызывали слишком большие эйфорию и самоуспокоенность и губили клубы. А эйфория сейчас в "Роме" на пике. При том, что в Серии А она выступила слабо. "Болельщики должны успокоиться. Мы не "Ювентус" или "Милан" и не можем тратить много, мы сейчас не гранд Лиги Чемпионов. Мы должны строить постепенно". Услышат ли Моура?

Услышат ли Пеллегрини: "После больших побед очень тяжело начинать снова, но большие команды это делают. Мы также должны". Дзаньоло: "Этот трофей должен стать только началом"?

Большая ли команда "Рома"? Ещё нет. И способен ли на этот раз Моуриньо задержаться надолго? Пока неясно. Но нынешние гармония и трофей могут открыть дверь к успеху.

Фото - Corriere Dello Sport, Eurosport