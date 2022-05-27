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Боец Моуриньо. Назван лучший игрок Лиги Конференций
Капитан "Ромы" с шестью результативными действиями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА продолжает подводить итоги Лиги Конференций.
Был определен лучший игрок недавно созданного турнира. Награду забрал капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. В десяти играх ЛК он совершил шесть результативных действий - забил четыре гола и отдал два ассиста.
???? Lorenzo Pellegrini named UECL Player of the Season by UEFA's Technical Observer panel ????????????@ASRomaEN | #UECLfinal— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 27, 2022
Напомним, что триумфатором турнира стала "Рома", обыгравшая "Фейеноорд".
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