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Боец Моуриньо. Назван лучший игрок Лиги Конференций

Лига конференций
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Капитан "Ромы" с шестью результативными действиями

Боец Моуриньо. Назван лучший игрок Лиги Конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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УЕФА продолжает подводить итоги Лиги Конференций.

Был определен лучший игрок недавно созданного турнира. Награду забрал капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. В десяти играх ЛК он совершил шесть результативных действий - забил четыре гола и отдал два ассиста.

Напомним, что триумфатором турнира стала "Рома", обыгравшая "Фейеноорд".

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В статье: Рома (Рим) Лоренцо Пеллегрини
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