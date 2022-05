Боец Моуриньо. Назван лучший игрок Лиги Конференций

УЕФА продолжает подводить итоги Лиги Конференций.

Был определен лучший игрок недавно созданного турнира. Награду забрал капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. В десяти играх ЛК он совершил шесть результативных действий - забил четыре гола и отдал два ассиста.

???? Lorenzo Pellegrini named UECL Player of the Season by UEFA's Technical Observer panel ????????????@ASRomaEN | #UECLfinal