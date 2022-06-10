Задание для Скрипника. Потенциальные соперники Ворсклы в квалификации Лиги конференций

"Ворскла" второй год подряд будет презентовать Украину в Лиге конференций. В прошлом году полтавчанам не удалось достойно выступить – было поражение на первом для себя этапе квалификации от КуПС. Но новый сезон дает новую надежду.

Прежде всего, потому, что "Ворсклу" возглавил новый тренер. Тренер, имеющий опыт выступлений в группе Лиги Европы и Лиги конференций с "Зарей". Речь о Викторе Скрипнике, который попытается провести "Ворсклу" сквозь сложное сито квалификации.

По пути в группу – три соперника. Только во втором квалификационном раунде "Ворскле" гарантирован посев. В третьем раунде посева точно не будет. В раунде плей-офф квалификации пара "Ворсклы" (жеребьевка состоится до того, как сыграют матчи 3-го квалификационного раунда, поэтому будут пары команд) может быть как в посеве, так и вне его.

Соперниками "Ворсклы" (и остальных украинских команд) не могут быть клубы из беларуси (из-за агрессии этой страны против Украины).

Потенциальные соперники "Ворсклы" в квалификации Лиги конференций 2022/23: