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Задание для Скрипника. Потенциальные соперники Ворсклы в квалификации Лиги конференций
Первая жеребьевка уже 15-го июня
Фото: Александр Приходько
"Ворскла" второй год подряд будет презентовать Украину в Лиге конференций. В прошлом году полтавчанам не удалось достойно выступить – было поражение на первом для себя этапе квалификации от КуПС. Но новый сезон дает новую надежду.
Прежде всего, потому, что "Ворсклу" возглавил новый тренер. Тренер, имеющий опыт выступлений в группе Лиги Европы и Лиги конференций с "Зарей". Речь о Викторе Скрипнике, который попытается провести "Ворсклу" сквозь сложное сито квалификации.
По пути в группу – три соперника. Только во втором квалификационном раунде "Ворскле" гарантирован посев. В третьем раунде посева точно не будет. В раунде плей-офф квалификации пара "Ворсклы" (жеребьевка состоится до того, как сыграют матчи 3-го квалификационного раунда, поэтому будут пары команд) может быть как в посеве, так и вне его.
Соперниками "Ворсклы" (и остальных украинских команд) не могут быть клубы из беларуси (из-за агрессии этой страны против Украины).
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