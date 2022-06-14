Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций

Сегодня, 14-го июня, состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В процедуре примут участие 60 команд – представители 26-ти Ассоциаций УЕФА (с 55-й по 29-ю включительно кроме Лихтенштейна).

Процедура начнется в 14.00. Победители игровых пар пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие простятся с еврокубками.

Команды разделены на сеяные и не сеяные.

Напомним, что завтра, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. В нем примет участие полтавская "Ворскла". Список потенциальных соперников и другие нюансы Таблицы коэффициентов – в телеграмм-канале >>>