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Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций

Лига конференций
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Сформируются тридцать игровых пар

Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14-го июня, состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В процедуре примут участие 60 команд – представители 26-ти Ассоциаций УЕФА (с 55-й по 29-ю включительно кроме Лихтенштейна).

Процедура начнется в 14.00. Победители игровых пар пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие простятся с еврокубками.

Команды разделены на сеяные и не сеяные.

Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций - изображение 1

Напомним, что завтра, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. В нем примет участие полтавская "Ворскла". Список потенциальных соперников и другие нюансы Таблицы коэффициентов – в телеграмм-канале >>>

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В статье: Лига конференций
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