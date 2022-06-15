И поляки здесь. Список потенциальных соперников Ворсклы во втором раунде отбора ЛК сократился до пяти команд

Сегодня, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. В нем примет участие пятая команда турнирной таблицы УПЛ "Ворскла".

"Ворскла" благодаря рейтингу Ассоциации попала в посев. Среди вероятных 43-х соперников список был сокращен до пяти. Следовательно, соперниками "Ворсклы" могут быть:

"Викинг" (Норвегия);

АИК (Швеция);

"Ракув" (Польша);

"Вальмиера" (Латвия) ;

; Победитель пары "Паневежис" (Литва)/"Милсами" (Молдова).

Матчи запланированы на 21-е и 28-е июля.

Добавим также, что сегодня около полудня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника узнает киевское "Динамо". О потенциальных соперниках, Таблице коэффициентов, посевах, рейтингах и корзинах вы также можете читать в телеграмм-канале >>>