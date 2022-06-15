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И поляки здесь. Список потенциальных соперников Ворсклы во втором раунде отбора ЛК сократился до пяти команд

Лига конференций
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Жеребьевка – уже сегодня в 14:00

И поляки здесь. Список потенциальных соперников Ворсклы во втором раунде отбора ЛК сократился до пяти команд

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. В нем примет участие пятая команда турнирной таблицы УПЛ "Ворскла".

"Ворскла" благодаря рейтингу Ассоциации попала в посев. Среди вероятных 43-х соперников список был сокращен до пяти. Следовательно, соперниками "Ворсклы" могут быть:

  • "Викинг" (Норвегия);
  • АИК (Швеция);
  • "Ракув" (Польша);
  • "Вальмиера" (Латвия);
  • Победитель пары "Паневежис" (Литва)/"Милсами" (Молдова).

Матчи запланированы на 21-е и 28-е июля.

Добавим также, что сегодня около полудня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника узнает киевское "Динамо". О потенциальных соперниках, Таблице коэффициентов, посевах, рейтингах и корзинах вы также можете читать в телеграмм-канале >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Лига конференций
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