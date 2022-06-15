Ворскла узнала соперника во второй квалификации Лиги конференций

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги конференций. На этом этапе стартует первый украинский клуб в этом турнире, полтавская "Ворскла".

"Ворскла" была сеянной командой при жеребьёвке. Вчера УЕФА провел распределение команд на группы, поэтому список потенциальных соперников полтавчан сократился до пяти. В сопернике "Ворскле" могли попасть "Викинг", АИК, "Ракув", "Паневежис" /"Милсами" или "Валмиера".

По результатам жеребьёвки, "Ворскла" сыграет с шведским АИК. Первый поединок для полтавчан будет гостевым.

Матчи второго отборочного раунда состоятся 21 и 28 июля.