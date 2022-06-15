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Ворскла узнала соперника во второй квалификации Лиги конференций

Лига конференций
(5 голосов)

Полтавчане сыграют в Швеции

Ворскла узнала соперника во второй квалификации Лиги конференций

Фото: ФК Ворскла / Автор невідомий

UA-Футбол
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги конференций. На этом этапе стартует первый украинский клуб в этом турнире, полтавская "Ворскла".

"Ворскла" была сеянной командой при жеребьёвке. Вчера УЕФА провел распределение команд на группы, поэтому список потенциальных соперников полтавчан сократился до пяти. В сопернике "Ворскле" могли попасть "Викинг", АИК, "Ракув", "Паневежис" /"Милсами" или "Валмиера".

По результатам жеребьёвки, "Ворскла" сыграет с шведским АИК. Первый поединок для полтавчан будет гостевым.

Матчи второго отборочного раунда состоятся 21 и 28 июля.

Ранее мы сообщали, что своего первого соперника в новом сезоне Лиги чемпионов получило "Динамо".

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
15.06.2022 в 16:07
не успеет всё начаться , кака тут же и закончится.......печально
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