Стали известны результаты жребия второй квалификации Лиги конференций

В швейцарском Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА, состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Соперники на этой стадии турнира разбиты на "Чемпионский" путь и "Основной". В первом сыграют неудачники, вылетевшие из отбора в группу ЛЧ, во втором - команды, пробившиеся сюда по квоте национальных чемпионатов.

Добавим, что "Ворскла" на этом этапе турнира сыграет со шведским АИК.

Матчи запланированы на 21 и 28 июля.

Путь чемпионов

"Ла Фиорита" (SMR) / "Интер" Эскальдес (AND) - "Балкани" (KOS) / "Жальгирис" (LIT)

"Мальме" (SWE) / Победитель предварительного раунда - "ТНС" (WAL) / "Линфилд" (NIR)

"Лудогорец" (BUL) / "Сутьеска" (MNE) - "Буде-Глимт" (NOR)/"Клаксвик" (FRO)

"Шэмрок Роверс" (IRL) / "Хибернианс" (MLT) - "Левадия" (EST) / "Викингрур" (ISL)

"Дюделанж" (LUX) / "Тирана" (ALB) - "Зриньски" (BIH) / "Шериф" (MDA)

"Лех" (POL) / "Карабах" (AZE) - "Слован" (SVK) / "Динамо" Батуми (GEO)﻿

"Пюник" (ARM) / ЧФР (ROU) - Финалист предварительного раунда

"Тобол" (KAZ) / "Ференцварош" (HUN) - "Шкупи" (MKD) / "Линкольн Ред Импс" (GIB)

Основной путь

"Гзира Юнайтед" (MLT) / "Атлетик" Эскальдес (AND) - "Раднички" (SRB)

"Гомель" (BLR) - "Арис" (GRE)

"Ботев" (BUL)﻿ - АПОЕЛ (CYP)

"Фехервар" (HUN) - "Габала" (AZE)﻿

"Истанбул Башакшехир" (TUR) - "Маккаби" Нетания (ISR)

"Арис" Лимассол (CYP) - "Нефтчи" (AZE)

"Вележ" (BIH) - "Алашкерт" (ARM) / "Хамрун Спартанс" (MLT)

"Сабуртало" (GEO) / "Партизани" (ALB) - ФКСБ (ROU)

ЦСКА София (BUL) - "Македония" (MKD)

"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) - "Динамо" Минск (BLR) / "Дечич" (MNE)﻿

"Зиря" (AZE)﻿ - "Маккаби" Тель-Авив (ISR)

"Влазния" (ALB) - "Университатя" Крайова (ROU)

"Арарат-Армения" (ARM) - "Динамо" Тбилиси (GEO) / "Пайде" (EST)

"Кайрат" (KAZ) - "Кишварда" (HUN)﻿

БАТЭ (BLR) - "Конияспор" (TUR)﻿

"Сепси" (ROU)﻿ - "Олимпия" Любляна (SVN) / "Дифферданж" (LUX)

"Кызыл-Жар" (KAZ) - "Осиек" (CRO)﻿﻿

"Лиепая" (LVA) / "Гиляни" (KOS)﻿ - "Янг Бойз" (SUI)﻿

"Рапид" Вена (AUT)﻿ - "Лехия" (POL) / "Академия Пандев" (MKD)﻿

"Флора" (EST) / "Сейняйоки" (FIN)﻿ - "Лиллестрем" (NOR)﻿

"Брейдаблик" (ISL) / СО "Санта-Колома" (AND) - "Будучность" (MNE) / "Лапи" (KOS)

"Сент-Патрикс" (IRL) - "Сфынтул Георге" (MDA) / "Мура" (SVN)

"Ларн" (NIR) / "Сент-Джозефс" (GIB) - "Славия" Прага (CZE)

"Спартак" Трнава (SVK) - "Торсхавн" (FRO) / "Ньютаун" (WAL)

"Судува" (LTU) - "Виборг" (DEN)

"Викингур" (FRO) / "Европа" (GIB) - "Дунайска Стреда" (SVK) / "Клифтонвилл" (NIR)

"Погонь" (POL) / "КР Рейкьявик" (ISL) - "Брондбю" (DEN)﻿

"Тре Пенне" (SMR) / "Тузла Сити" (BIH) - "Алкмаар" (NED)﻿

"Мазервелл" (SCO) - "Бала Таун" (WAL) / "Слайго Роверс" (IRL)

"Мольде" (NOR)﻿ - "Эльфсборг" (SWE)

"Копер" (SVN) - "Вадуц" (LIE)

"Борац" Баня-Лука (BIH) / Б-36 (FRO) - "Тре Фиори" (SMR) / "Фола" (LUX)

"Ружомберок" (SVK) / "Кауно Жальгирис" (LTU) - "Дерри Сити" (IRL) / "Рига" (LVA)

"Базель" (SUI) - "Мэгпайс" (GIB) / "Крузейдерс" (NIR)

"Антверпен" (BEL) - "Интер" Турку (FIN) / "Дрита" (KOS)

"Флориана" (MLT) / "Петрокуб" (MDA) - "Лячи" (ALB) / "Искра" (MNE)

"Расинг Юнион" (LUX) - "Чукарички" (SRB)﻿

"Левски" (BUL) - ПАОК (GRE)﻿

"Гимарайнш" (POR)﻿ - "Пушкаш-Академия" (HUN)

"Риека" (CRO)﻿ - "Юргорден" (SWE)

АИК (SWE) - "Ворскла" (UKR)

"Валмиера" (LAT) - "Шкендия" (MKD) / "Арарат" (ARM)

"Ракув" (POL) - "Астана" (KAZ)﻿

КуПС (FIN) / "Дила" (GEO) - ﻿"Паневежис" (LTU) / "Милсами" (MDA)

"Спарта" Прага (CZE) - "Викинг" (NOR)