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Стали известны результаты жребия второй квалификации Лиги конференций
Есть и украинский представитель
фото - UEFA
В швейцарском Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА, состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Соперники на этой стадии турнира разбиты на "Чемпионский" путь и "Основной". В первом сыграют неудачники, вылетевшие из отбора в группу ЛЧ, во втором - команды, пробившиеся сюда по квоте национальных чемпионатов.
Добавим, что "Ворскла"
Матчи запланированы на 21 и 28 июля.
Путь чемпионов
"Ла Фиорита" (SMR) / "Интер" Эскальдес (AND) - "Балкани" (KOS) / "Жальгирис" (LIT)
"Мальме" (SWE) / Победитель предварительного раунда - "ТНС" (WAL) / "Линфилд" (NIR)
"Лудогорец" (BUL) / "Сутьеска" (MNE) - "Буде-Глимт" (NOR)/"Клаксвик" (FRO)
"Шэмрок Роверс" (IRL) / "Хибернианс" (MLT) - "Левадия" (EST) / "Викингрур" (ISL)
"Дюделанж" (LUX) / "Тирана" (ALB) - "Зриньски" (BIH) / "Шериф" (MDA)
"Лех" (POL) / "Карабах" (AZE) - "Слован" (SVK) / "Динамо" Батуми (GEO)
"Пюник" (ARM) / ЧФР (ROU) - Финалист предварительного раунда
"Тобол" (KAZ) / "Ференцварош" (HUN) - "Шкупи" (MKD) / "Линкольн Ред Импс" (GIB)
Основной путь
"Гзира Юнайтед" (MLT) / "Атлетик" Эскальдес (AND) - "Раднички" (SRB)
"Гомель" (BLR) - "Арис" (GRE)
"Ботев" (BUL) - АПОЕЛ (CYP)
"Фехервар" (HUN) - "Габала" (AZE)
"Истанбул Башакшехир" (TUR) - "Маккаби" Нетания (ISR)
"Арис" Лимассол (CYP) - "Нефтчи" (AZE)
"Вележ" (BIH) - "Алашкерт" (ARM) / "Хамрун Спартанс" (MLT)
"Сабуртало" (GEO) / "Партизани" (ALB) - ФКСБ (ROU)
ЦСКА София (BUL) - "Македония" (MKD)
"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) - "Динамо" Минск (BLR) / "Дечич" (MNE)
"Зиря" (AZE) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR)
"Влазния" (ALB) - "Университатя" Крайова (ROU)
"Арарат-Армения" (ARM) - "Динамо" Тбилиси (GEO) / "Пайде" (EST)
"Кайрат" (KAZ) - "Кишварда" (HUN)
БАТЭ (BLR) - "Конияспор" (TUR)
"Сепси" (ROU) - "Олимпия" Любляна (SVN) / "Дифферданж" (LUX)
"Кызыл-Жар" (KAZ) - "Осиек" (CRO)
"Лиепая" (LVA) / "Гиляни" (KOS) - "Янг Бойз" (SUI)
"Рапид" Вена (AUT) - "Лехия" (POL) / "Академия Пандев" (MKD)
"Флора" (EST) / "Сейняйоки" (FIN) - "Лиллестрем" (NOR)
"Брейдаблик" (ISL) / СО "Санта-Колома" (AND) - "Будучность" (MNE) / "Лапи" (KOS)
"Сент-Патрикс" (IRL) - "Сфынтул Георге" (MDA) / "Мура" (SVN)
"Ларн" (NIR) / "Сент-Джозефс" (GIB) - "Славия" Прага (CZE)
"Спартак" Трнава (SVK) - "Торсхавн" (FRO) / "Ньютаун" (WAL)
"Судува" (LTU) - "Виборг" (DEN)
"Викингур" (FRO) / "Европа" (GIB) - "Дунайска Стреда" (SVK) / "Клифтонвилл" (NIR)
"Погонь" (POL) / "КР Рейкьявик" (ISL) - "Брондбю" (DEN)
"Тре Пенне" (SMR) / "Тузла Сити" (BIH) - "Алкмаар" (NED)
"Мазервелл" (SCO) - "Бала Таун" (WAL) / "Слайго Роверс" (IRL)
"Мольде" (NOR) - "Эльфсборг" (SWE)
"Копер" (SVN) - "Вадуц" (LIE)
"Борац" Баня-Лука (BIH) / Б-36 (FRO) - "Тре Фиори" (SMR) / "Фола" (LUX)
"Ружомберок" (SVK) / "Кауно Жальгирис" (LTU) - "Дерри Сити" (IRL) / "Рига" (LVA)
"Базель" (SUI) - "Мэгпайс" (GIB) / "Крузейдерс" (NIR)
"Антверпен" (BEL) - "Интер" Турку (FIN) / "Дрита" (KOS)
"Флориана" (MLT) / "Петрокуб" (MDA) - "Лячи" (ALB) / "Искра" (MNE)
"Расинг Юнион" (LUX) - "Чукарички" (SRB)
"Левски" (BUL) - ПАОК (GRE)
"Гимарайнш" (POR) - "Пушкаш-Академия" (HUN)
"Риека" (CRO) - "Юргорден" (SWE)
АИК (SWE) - "Ворскла" (UKR)
"Валмиера" (LAT) - "Шкендия" (MKD) / "Арарат" (ARM)
"Ракув" (POL) - "Астана" (KAZ)
КуПС (FIN) / "Дила" (GEO) - "Паневежис" (LTU) / "Милсами" (MDA)
"Спарта" Прага (CZE) - "Викинг" (NOR)
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