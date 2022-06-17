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Капитан Ворсклы: Мы положительно восприняли жребий в Лиге конференций
Полтавчане сыграют против шведского клуба
Фото: ФК Ворскла
Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал о подготовке команды к старту нового сезона УПЛ. Также он оценил результаты жеребьевки квалификации Лиги конференций, где должны сыграть против шведского клуба "АИК".
"Не скажу, что тяжело, но и не скажу, что легко. Тренировки достаточно интенсивные и интересные. То, что мы улыбаемся и шутим, так у нас так принято на тренировках: можем и "напихать" друг другу, а можем и посмеяться, пошутить. Это отличная атмосфера и так, считаю, работается гораздо лучше.
АИК? В принципе, положительно восприняли. Для нас самое главное – начать играть в футбол. Мы положительно воспринимаем эту команду и ждем первой квалификационной игры.
Сборы у нас уже идут, но вскоре отправляемся за границу, чтобы подготовиться к серьезным матчам, поиграв против соперников, которых нам найдут в товарищеских матчах. Едем с мыслями, что нужно работать, как я говорю, для того, чтобы радовать себя и наших болельщиков.
Ребята, которые находятся на передовой – это герои нашего времени. О них не одну книгу напишут и не одно кино снимут. Мы гордимся ими и гордимся, что мы часть украинской нации. Хочу им пожелать только одного – здоровья. Чтобы они обходились без травм, и все вернулись живыми-здоровыми. Нашим болельщикам хочу пожелать, чтобы поскорее ребята завершили войну нашей победой. И чтобы они пришли на стадион и поддерживали нас так, как они умеют", – сказал Чеснаков.
Напомним, матчи второго отборочного раунда состоятся 21 и 28 июля. Первый поединок полтавчане сыграют на выезде.
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