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Две игры в одном городе. Стало известно, где Ворскла проведет матчи Лиги Конференций
И уже совсем скоро
Фото: ФК Ворскла
Не так давно прошла жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги конференций. От Украины на этом этапе сыграет "Ворскла", а её соперником будет шведский "АИК".
Как сообщает сайт УАФ, стороны договорились, что оба поединка пройдут в Швеции. Навстречу клубам пошел Шведский футбольный союз.
Итак, оба матча пройдут в Стокгольме. Одна встреча - на "Стокгольм Арена", другая - на "Френдс Арена". Дата поединков - 21-е и 27-е июля соответственно.
Напомним, что "Ворсклу" будет готовить новый наставник. Полтавчане
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