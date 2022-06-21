Две игры в одном городе. Стало известно, где Ворскла проведет матчи Лиги Конференций

Не так давно прошла жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги конференций. От Украины на этом этапе сыграет "Ворскла", а её соперником будет шведский "АИК".

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Как сообщает сайт УАФ, стороны договорились, что оба поединка пройдут в Швеции. Навстречу клубам пошел Шведский футбольный союз.

Итак, оба матча пройдут в Стокгольме. Одна встреча - на "Стокгольм Арена", другая - на "Френдс Арена". Дата поединков - 21-е и 27-е июля соответственно.