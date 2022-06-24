Кошмар Моуриньо и гордость заполярья: как норвежцы построили чемпионский клуб на старой базе НАТО

В древние времена викинги разбивали свои драккары в водоворотах Сальстраумена и отправлялись на ужин мифическому чудовищу.

В 2021 году Жозе Моуриньо и его "Рома" в тех же краях были сожраны абсолютно реальным футбольным клубом "Буде-Глимт", и это было даже эпичнее.

На секунду, 6:1! Малоизвестные норвежцы носились по искусственному полю так, будто это их последний матч в жизни. Как там сказал сеу Жозе? "Сольбаккен ехал на мотоцикле, а мы - на велосипедах", - примерно так и было.

21 октября в "Буде-Глимт" теперь праздник - день самой большой победы в клубной истории, где доселе было не так много хорошего.

В 2009-м норвежцы едва спаслись от банкротства усилиями владельцев абонементов и местного бизнеса; даже в 2017-м еще барахтались во втором дивизионе, а их капитан Ульрик Салтнес хотел бросить футбол из-за психологических проблем.

В Буде и сами до конца не понимают, как им удалось так быстро все переиграть.

***

Средь игроков кого ни спроси, все кивают на Бьорна Маннсверка.

Бывший пилот норвежских ВВС, воевавший в Афганистане и Ливии, после ухода со службы открыл что-то вроде психологической помощи для военных, когда в 2017-м к нему обратились боссы "Буде-Глимт".

Маннсверк тогда даже не знал футбольных правил, но это было вторично. Главное - его беседы с игроками тет-а-тет по 30-40 минут постепенно возвращали их для футбола и жизни:

"Бьорн сосредотачивает ваше внимание на вещах, которые вы можете контролировать, а не на том, что вне нашей власти", - объясняет один из ветеранов клуба Бреде Моэ.

По его словам, занятия с психологом никогда не были обязательными - наоборот, Маннсверк настаивал, чтобы приходили только те, кто чувствует в этом необходимость. Удивительным образом совпало, что такая потребность была у всех.

Так, Салтнес не выдерживал ответственности и не спал после поражений, а перспективный опорник Патрик Берг почти ненавидел…себя. Все его предки - отец Орьян, дед Харальд и прадед Кнуд - легенды "Глимта"; ему казалось, он до них не дотягивает.

Чтобы эти и другие парни задышали на полную грудь, Маннсверк попросил всех вообще не смотреть на табло - только на качество своей игры:

"Мы просто учимся на своих ошибках, ничего более. Результат не важен. Важен путь, по которому мы к нему пришли. Бывает, что мы побеждаем, но все равно недовольны показанной игрой. Это раздражает некоторых соперников, они считают это высокомерием", - рассказывает Хьюго Ветлесен.

Он пришел в команду уже на пятый год после революции Маннсверка, но очень быстро ею проникся. Да и как не проникнуться, если она дает результат?

***

В 2019 году "Буде-Глимт" впервые стал серебряным призером норвежской Элитсерии, а уже через год - тоже впервые - выиграл ее, побив кучу рекордов.

103 гола и 81 очко в 30 турах - просто космос. Про успехи заполярного клуба тогда написала вся уважающая себя футбольная пресса Европы - кто не любит сказку про Золушку?

Представьте себе, до 1972-го клубам с севера Норвегии запрещали даже играть в Элитсерии из-за низкой квалификации. В те же годы нормой в Осло были таблички "сдам квартиру всем, кроме северян" - их считали тупыми охотниками и рыбаками, от которых лучше держаться подальше.

Буде даже сейчас немного напоминает конец мира - в городе обрывается норвежская железная дорога. Дальше на север в Тромсе можно попасть только самолетами и на авто - это примерно 8 часов пути. Еще больше - 10 часов - надо проделать на юг, чтобы оказаться в Тронхейме.

Из достопримечательностей в Буде разве что старая база ВВС НАТО, где развернуты комплексы NASAMS, столь необходимые сейчас Украине, чтобы закрыть небо.

Got to spend the morning at Air Force Base Bodo in Norway with the NATO Quick Reaction Alert. Very cool and an incredibly critical mission. pic.twitter.com/0q7uuBD3w1 — Ike Irby, PhD (@Ike_Irby) August 14, 2018

Когда "Буде-Глимт" из такой глуши начал успешно воплощать ультрасовременный гегенпрессинг, соперники от неожиданности разваливались за 20-30 минут.

"До 2019-го мы были типичной для Норвегии контратакующей командой, но затем начали перемещать игроков намного выше по полю, как только позволяла ситуация. Когда нас прижимали, мы садились низко, но каждую секунду были готовы к тому, чтобы перевести игру на половину поля соперника", - рассказывает помощник тренера Мортен Калвенес.

Вместе с наставником Кьетилем Кнутсеном они довели новый стиль до автоматизма. Из-за агрессивного прессинга прямо у чужих ворот "Буде-Глимт" в Норвегии прозвали берсеркерами. Ими все восхищались, но никто не смог повторить.

Для такого футбола нужна жертвенность и выучка; он сложнее, чем кажется. Кнутсен и Калвенес насытили тренировки настолько, что, по словам Олы Сольбаккена, "часто они сложнее, чем матчи".

Своей динамикой и требовательностью занятия в "Буде-Глимт" напоминают "убийственный мяч" Марсело Бьелсы:

"Если мы проводим двусторонку 11 на 11, то, как только мяч пересекает линию поля или ворот, тренер начинает отсчет - 4, 3, 2, 1. За это время надо возобновить игру. Если этого не происходит, мяч отдается сопернику. Парни играют трижды по 10 минут с трехминутными перерывами и, поверьте, они трудятся очень интенсивно".

Кнутсен (на переднем плане) и Калвенес, glimt.no

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Евросезон-2021/22 - результат именно тяжкой подготовительной работы команды Кнутсена.

"Буде-Глимт" уступал в классе всем соперникам в Лиге конференций, но за счет физики, организации и домашних заготовок проходил дальше. Так, перед "Селтиком" тренер неделю заставлял команду выходить из-под прессинга на мини-поле - в итоге, когда дошло до реального матча, норвежцы просто размазали все попытки высокого давления от соперника.

Нашу "Зарю" норвежцы забросали навесами и пару раз поймали на выходе из обороны, ударив по двум самым слабым местам команды Скрипника.

В историческом матче с "Ромой" ставку сделали на скорость Сольбаккена - после победы в многие написали, мол, растет новая звезда, но это, конечно, преувеличение. Никаких звезд в "Буде-Глимт" нет и не было.

Так, в идеальном сезоне-2020 Йенс-Петер Хауге, Каспер Юнкер и Филипп Цинкернагель на троих забили 60 голов, и что? Первый не заиграл в "Айнтрахте", а датчане бегают один в Чемпионшипе, а другой - в Японии.

С лидерами сезона-2021 та же песня - Патрик Берг после трансфера провел лишь 297 минут за "Ланс", а Эрик Ботхейд вообще сидит без дела после побега из россии.

Правда в том, что "Буде-Глимт" не выпускает сильных индивидуалистов; его игроки - просто части пазла, зачастую бесполезные в других условиях.

"У нас есть определенный стиль игры, схема 4-3-3 и персонал ищет игроков для этой системы. Наша идентичность не меняется, и это позволяет безболезненно обновлять состав каждый год", - гордо объясняет Моэ.

Увы, это не совсем так. Если в октябре "Буде-Глимт" разнес "Рому" 6:1, то в апреле уже римляне наваляли норвежцам 4:0. На тот момент в старте "Вспышки" осталось только четверо игроков из команды, громившей "Волков", хотя между матчами не прошло и полгода.

"Консилиум" игроков "Буде-Глимта" после грубой ошибки. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli/vi/DeFodi Images

Также просели и результаты "Глимта" в чемпионате - после двух кряду титулов команда идет только шестой. Не все новички заиграли - первая проблема; вторая - травмы, неизбежные при сверхинтенсивных тренировках.

Радует то, что неудачи не сбили "Вспышку" с курса. При первых трудностях игроки, как просит Маннсверк, становятся в круг и обмениваются мнениями. Приверженность 4-3-3 и гегенпрессингу тоже остается, как и Кнутсен у кромки поля.

***

Ну, и любовь фанатов - куда же без нее?

Болельщики в Буде неотделимы от команды - городок-то маленький; вся клубная инфраструктура расположена на одном пятачке.

Стадион "Аспмира" на 7,500 мест не балует крутыми дизайнерскими решениями, зато поле качественное; двухэтажное здание напротив - кабинет президента Фроде Томассена; еще в 10 метрах от него - магазин атрибутики, который за 4 года увеличил объемы продаж с 30 до 440 тысяч евро.

Клубный магазин "Буде-Глимта". Фото: lequipe.fr/ автор: Jérémy Lempin

Томассен, однако, нервничает даже больше, чем 5 лет назад. Траты на зарплаты превысили 7,5 млн евро, и для него это совершенно новый опыт:

"Мы начали как очень маленькая структура и быстро набираем прочность, но надо понимать: когда со спортивной точки зрения у нас не будет такого успешного года, выплат от УЕФА и денег от трансферов не станет. Надо развивать коммерцию, чтобы иметь подушку".

Кажется, он самый обеспокоенный человек в Буде - все остальные счастливы. Приезжие туристы примеряют футболки; рыбаки везут свежий улов вкуснейшей трески, из-за которой древние развязывали войны; команда медитирует под руководством бывшего летчика-истребителя. За окном короткое арктическое лето.

В этих широтах еще никто не добивался успехов в футболе, так что "Буде-Глимт" уже попал в историю. Осталось лишь выяснить, на сколько она затянется?

Фроде Томассен. Фото: lequipe.fr/ автор: Jérémy Lempin

Сердце хочет, чтобы заполярная сказка продолжалась, но мозг понимает - в Буде уже выжали максимум из психологии и дисциплины, и для дальнейшего прогресса надо влить немного индивидуального класса. Без него пройти квалификацию Лиги чемпионов, как некогда "Русенборг", будет невероятно сложно.