Кошмар Моуриньо и гордость заполярья: как норвежцы построили чемпионский клуб на старой базе НАТО

В древние времена викинги разбивали свои драккары в водоворотах Сальстраумена и отправлялись на ужин мифическому чудовищу.

В 2021 году Жозе Моуриньо и его "Рома" в тех же краях были сожраны абсолютно реальным футбольным клубом "Буде-Глимт", и это было даже эпичнее.

На секунду, 6:1! Малоизвестные норвежцы носились по искусственному полю так, будто это их последний матч в жизни. Как там сказал сеу Жозе? "Сольбаккен ехал на мотоцикле, а мы - на велосипедах", - примерно так и было.

21 октября в "Буде-Глимт" теперь праздник - день самой большой победы в клубной истории, где доселе было не так много хорошего.

В 2009-м норвежцы едва спаслись от банкротства усилиями владельцев абонементов и местного бизнеса; даже в 2017-м еще барахтались во втором дивизионе, а их капитан Ульрик Салтнес хотел бросить футбол из-за психологических проблем.

В Буде и сами до конца не понимают, как им удалось так быстро все переиграть.

***

Средь игроков кого ни спроси, все кивают на Бьорна Маннсверка.

Бывший пилот норвежских ВВС, воевавший в Афганистане и Ливии, после ухода со службы открыл что-то вроде психологической помощи для военных, когда в 2017-м к нему обратились боссы "Буде-Глимт".

Маннсверк тогда даже не знал футбольных правил, но это было вторично. Главное - его беседы с игроками тет-а-тет по 30-40 минут постепенно возвращали их для футбола и жизни:

По его словам, занятия с психологом никогда не были обязательными - наоборот, Маннсверк настаивал, чтобы приходили только те, кто чувствует в этом необходимость. Удивительным образом совпало, что такая потребность была у всех.

Так, Салтнес не выдерживал ответственности и не спал после поражений, а перспективный опорник Патрик Берг почти ненавидел…себя. Все его предки - отец Орьян, дед Харальд и прадед Кнуд - легенды "Глимта"; ему казалось, он до них не дотягивает.

Чтобы эти и другие парни задышали на полную грудь, Маннсверк попросил всех вообще не смотреть на табло - только на качество своей игры:

Он пришел в команду уже на пятый год после революции Маннсверка, но очень быстро ею проникся. Да и как не проникнуться, если она дает результат?

***

В 2019 году "Буде-Глимт" впервые стал серебряным призером норвежской Элитсерии, а уже через год - тоже впервые - выиграл ее, побив кучу рекордов.

103 гола и 81 очко в 30 турах - просто космос. Про успехи заполярного клуба тогда написала вся уважающая себя футбольная пресса Европы - кто не любит сказку про Золушку?

Представьте себе, до 1972-го клубам с севера Норвегии запрещали даже играть в Элитсерии из-за низкой квалификации. В те же годы нормой в Осло были таблички "сдам квартиру всем, кроме северян" - их считали тупыми охотниками и рыбаками, от которых лучше держаться подальше.

Буде даже сейчас немного напоминает конец мира - в городе обрывается норвежская железная дорога. Дальше на север в Тромсе можно попасть только самолетами и на авто - это примерно 8 часов пути. Еще больше - 10 часов - надо проделать на юг, чтобы оказаться в Тронхейме.

Из достопримечательностей в Буде разве что старая база ВВС НАТО, где развернуты комплексы NASAMS, столь необходимые сейчас Украине, чтобы закрыть небо.

