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Кошмар Моуриньо и гордость заполярья: как норвежцы построили чемпионский клуб на старой базе НАТО

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Кошмар Моуриньо и гордость заполярья: как норвежцы построили чемпионский клуб на старой базе НАТО

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Campanella - UEFA/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В древние времена викинги разбивали свои драккары в водоворотах Сальстраумена и отправлялись на ужин мифическому чудовищу.

В 2021 году Жозе Моуриньо и его "Рома" в тех же краях были сожраны абсолютно реальным футбольным клубом "Буде-Глимт", и это было даже эпичнее.

На секунду, 6:1! Малоизвестные норвежцы носились по искусственному полю так, будто это их последний матч в жизни. Как там сказал сеу Жозе? "Сольбаккен ехал на мотоцикле, а мы - на велосипедах", - примерно так и было.

21 октября в "Буде-Глимт" теперь праздник - день самой большой победы в клубной истории, где доселе было не так много хорошего.

В 2009-м норвежцы едва спаслись от банкротства усилиями владельцев абонементов и местного бизнеса; даже в 2017-м еще барахтались во втором дивизионе, а их капитан Ульрик Салтнес хотел бросить футбол из-за психологических проблем.

В Буде и сами до конца не понимают, как им удалось так быстро все переиграть.

***

Средь игроков кого ни спроси, все кивают на Бьорна Маннсверка.

Бывший пилот норвежских ВВС, воевавший в Афганистане и Ливии, после ухода со службы открыл что-то вроде психологической помощи для военных, когда в 2017-м к нему обратились боссы "Буде-Глимт".

Маннсверк тогда даже не знал футбольных правил, но это было вторично. Главное - его беседы с игроками тет-а-тет по 30-40 минут постепенно возвращали их для футбола и жизни:

"Бьорн сосредотачивает ваше внимание на вещах, которые вы можете контролировать, а не на том, что вне нашей власти", - объясняет один из ветеранов клуба Бреде Моэ.

По его словам, занятия с психологом никогда не были обязательными - наоборот, Маннсверк настаивал, чтобы приходили только те, кто чувствует в этом необходимость. Удивительным образом совпало, что такая потребность была у всех.

Так, Салтнес не выдерживал ответственности и не спал после поражений, а перспективный опорник Патрик Берг почти ненавидел…себя. Все его предки - отец Орьян, дед Харальд и прадед Кнуд - легенды "Глимта"; ему казалось, он до них не дотягивает.

Чтобы эти и другие парни задышали на полную грудь, Маннсверк попросил всех вообще не смотреть на табло - только на качество своей игры:

"Мы просто учимся на своих ошибках, ничего более. Результат не важен. Важен путь, по которому мы к нему пришли. Бывает, что мы побеждаем, но все равно недовольны показанной игрой. Это раздражает некоторых соперников, они считают это высокомерием", - рассказывает Хьюго Ветлесен.

Он пришел в команду уже на пятый год после революции Маннсверка, но очень быстро ею проникся. Да и как не проникнуться, если она дает результат?

***

В 2019 году "Буде-Глимт" впервые стал серебряным призером норвежской Элитсерии, а уже через год - тоже впервые - выиграл ее, побив кучу рекордов.

103 гола и 81 очко в 30 турах - просто космос. Про успехи заполярного клуба тогда написала вся уважающая себя футбольная пресса Европы - кто не любит сказку про Золушку?

Представьте себе, до 1972-го клубам с севера Норвегии запрещали даже играть в Элитсерии из-за низкой квалификации. В те же годы нормой в Осло были таблички "сдам квартиру всем, кроме северян" - их считали тупыми охотниками и рыбаками, от которых лучше держаться подальше.

Буде даже сейчас немного напоминает конец мира - в городе обрывается норвежская железная дорога. Дальше на север в Тромсе можно попасть только самолетами и на авто - это примерно 8 часов пути. Еще больше - 10 часов - надо проделать на юг, чтобы оказаться в Тронхейме.

Из достопримечательностей в Буде разве что старая база ВВС НАТО, где развернуты комплексы NASAMS, столь необходимые сейчас Украине, чтобы закрыть небо.

Когда "Буде-Глимт" из такой глуши начал успешно воплощать ультрасовременный гегенпрессинг, соперники от неожиданности разваливались за 20-30 минут.

"До 2019-го мы были типичной для Норвегии контратакующей командой, но затем начали перемещать игроков намного выше по полю, как только позволяла ситуация. Когда нас прижимали, мы садились низко, но каждую секунду были готовы к тому, чтобы перевести игру на половину поля соперника", - рассказывает помощник тренера Мортен Калвенес.

Вместе с наставником Кьетилем Кнутсеном они довели новый стиль до автоматизма. Из-за агрессивного прессинга прямо у чужих ворот "Буде-Глимт" в Норвегии прозвали берсеркерами. Ими все восхищались, но никто не смог повторить.

Для такого футбола нужна жертвенность и выучка; он сложнее, чем кажется. Кнутсен и Калвенес насытили тренировки настолько, что, по словам Олы Сольбаккена, "часто они сложнее, чем матчи".

Своей динамикой и требовательностью занятия в "Буде-Глимт" напоминают "убийственный мяч" Марсело Бьелсы:

"Если мы проводим двусторонку 11 на 11, то, как только мяч пересекает линию поля или ворот, тренер начинает отсчет - 4, 3, 2, 1. За это время надо возобновить игру. Если этого не происходит, мяч отдается сопернику. Парни играют трижды по 10 минут с трехминутными перерывами и, поверьте, они трудятся очень интенсивно".

Кошмар Моуриньо и гордость заполярья: как норвежцы построили чемпионский клуб на старой базе НАТО - изображение 1
Кнутсен (на переднем плане) и Калвенес, glimt.no

***

Евросезон-2021/22 - результат именно тяжкой подготовительной работы команды Кнутсена.

"Буде-Глимт" уступал в классе всем соперникам в Лиге конференций, но за счет физики, организации и домашних заготовок проходил дальше. Так, перед "Селтиком" тренер неделю заставлял команду выходить из-под прессинга на мини-поле - в итоге, когда дошло до реального матча, норвежцы просто размазали все попытки высокого давления от соперника.

Нашу "Зарю" норвежцы забросали навесами и пару раз поймали на выходе из обороны, ударив по двум самым слабым местам команды Скрипника.

В историческом матче с "Ромой" ставку сделали на скорость Сольбаккена - после победы в многие написали, мол, растет новая звезда, но это, конечно, преувеличение. Никаких звезд в "Буде-Глимт" нет и не было.

Так, в идеальном сезоне-2020 Йенс-Петер Хауге, Каспер Юнкер и Филипп Цинкернагель на троих забили 60 голов, и что? Первый не заиграл в "Айнтрахте", а датчане бегают один в Чемпионшипе, а другой - в Японии.

С лидерами сезона-2021 та же песня - Патрик Берг после трансфера провел лишь 297 минут за "Ланс", а Эрик Ботхейд вообще сидит без дела после побега из россии.

Правда в том, что "Буде-Глимт" не выпускает сильных индивидуалистов; его игроки - просто части пазла, зачастую бесполезные в других условиях.

"У нас есть определенный стиль игры, схема 4-3-3 и персонал ищет игроков для этой системы. Наша идентичность не меняется, и это позволяет безболезненно обновлять состав каждый год", - гордо объясняет Моэ.

Увы, это не совсем так. Если в октябре "Буде-Глимт" разнес "Рому" 6:1, то в апреле уже римляне наваляли норвежцам 4:0. На тот момент в старте "Вспышки" осталось только четверо игроков из команды, громившей "Волков", хотя между матчами не прошло и полгода.

Кошмар Моуриньо и гордость заполярья: как норвежцы построили чемпионский клуб на старой базе НАТО - изображение 2
"Консилиум" игроков "Буде-Глимта" после грубой ошибки. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli/vi/DeFodi Images

Также просели и результаты "Глимта" в чемпионате - после двух кряду титулов команда идет только шестой. Не все новички заиграли - первая проблема; вторая - травмы, неизбежные при сверхинтенсивных тренировках.

Радует то, что неудачи не сбили "Вспышку" с курса. При первых трудностях игроки, как просит Маннсверк, становятся в круг и обмениваются мнениями. Приверженность 4-3-3 и гегенпрессингу тоже остается, как и Кнутсен у кромки поля.

***

Ну, и любовь фанатов - куда же без нее?

Болельщики в Буде неотделимы от команды - городок-то маленький; вся клубная инфраструктура расположена на одном пятачке.

Стадион "Аспмира" на 7,500 мест не балует крутыми дизайнерскими решениями, зато поле качественное; двухэтажное здание напротив - кабинет президента Фроде Томассена; еще в 10 метрах от него - магазин атрибутики, который за 4 года увеличил объемы продаж с 30 до 440 тысяч евро.

Кошмар Моуриньо и гордость заполярья: как норвежцы построили чемпионский клуб на старой базе НАТО - изображение 3
Клубный магазин "Буде-Глимта". Фото: lequipe.fr/ автор: Jérémy Lempin

Томассен, однако, нервничает даже больше, чем 5 лет назад. Траты на зарплаты превысили 7,5 млн евро, и для него это совершенно новый опыт:

"Мы начали как очень маленькая структура и быстро набираем прочность, но надо понимать: когда со спортивной точки зрения у нас не будет такого успешного года, выплат от УЕФА и денег от трансферов не станет. Надо развивать коммерцию, чтобы иметь подушку".

Кажется, он самый обеспокоенный человек в Буде - все остальные счастливы. Приезжие туристы примеряют футболки; рыбаки везут свежий улов вкуснейшей трески, из-за которой древние развязывали войны; команда медитирует под руководством бывшего летчика-истребителя. За окном короткое арктическое лето.

В этих широтах еще никто не добивался успехов в футболе, так что "Буде-Глимт" уже попал в историю. Осталось лишь выяснить, на сколько она затянется?

Кошмар Моуриньо и гордость заполярья: как норвежцы построили чемпионский клуб на старой базе НАТО - изображение 4
Фроде Томассен. Фото: lequipe.fr/ автор: Jérémy Lempin

Сердце хочет, чтобы заполярная сказка продолжалась, но мозг понимает - в Буде уже выжали максимум из психологии и дисциплины, и для дальнейшего прогресса надо влить немного индивидуального класса. Без него пройти квалификацию Лиги чемпионов, как некогда "Русенборг", будет невероятно сложно.

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В статье: Рома (Рим) Будё-Глимт Йенс Хауге Кьетиль Кнутсен Патрик Берг чемпионат Норвегии
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