Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Конференций

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Конференций.

Поединок между словенской "Олимпией" и люксембургским "Дифферданжем" обслужит Николай Балакин. Помогать ему будут Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертый арбитр - Александр Дердо.