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Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Конференций

Лига конференций
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Игра пройдет в начале июля

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Конференций

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Конференций.

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Поединок между словенской "Олимпией" и люксембургским "Дифферданжем" обслужит Николай Балакин. Помогать ему будут Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертый арбитр - Александр Дердо.

Для Балакина это не первое назначение на матч Лиги Конференций. Ранее он работал на поединке между "Фейеноордом" и "Маккаби".

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В статье: Николай Балакин
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Источник:
УЕФА

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