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Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Конференций
Игра пройдет в начале июля
Фото: СК Днепр-1
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Конференций.
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Поединок между словенской "Олимпией" и люксембургским "Дифферданжем" обслужит Николай Балакин. Помогать ему будут Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертый арбитр - Александр Дердо.
Для Балакина это не первое назначение на матч Лиги Конференций. Ранее он работал на поединке
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Источник:УЕФА
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