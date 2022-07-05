Лига конференций. Первый квалификационный раунд. Ничейный синдром в борьбе карликов

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых пар. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пар пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь), проигравшие попрощаются с еврокубками.

Базовый день матчей – 7-е июля. Но четыре поединка были сыграны раньше.

05.07.2022

"Гзира Юнайтед" (Мальта) – "Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 1:1

Голы: Джефферсон 46 – Лопес 64

Андоррский клуб тренирует аргентинский тренер (между прочим, победитель МЛС 2013-го года), но до аргентинского стиля игры еще далеко. Вернее, далеко до доминантных результатов. Сегодня "Атлетик Эскальдес" удовлетворился ничьей, открывающей определенные перспективы на домашний матч. Однако "Гзира Юнайтед" – команда с опытом (в контексте ранних этапов еврокубков), так что борьба будет от ножа.

"Сент-Джозеф" (Гибралтар) – "Ларн" (Северная Ирландия) 0:0

Нельзя говорить, что ранние этапы отбора ЛК – праздник футбола, однако "Сент-Джозеф" и "Ларн" выделились даже на фоне карликов. Мрачные нули.

06.07.2022

"Интер" (Турку, Финляндия) – "Дрита" (Косово)

Голы:

"Викингур" (Фарерские острова) – "Европа" (Гибралтар)

Голы: