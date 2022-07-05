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Лига конференций. Первый квалификационный раунд. Ничейный синдром в борьбе карликов
Базовый день стадии – седьмое июля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых пар. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пар пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь), проигравшие попрощаются с еврокубками.
Базовый день матчей – 7-е июля. Но четыре поединка были сыграны раньше.
05.07.2022
"Гзира Юнайтед" (Мальта) – "Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 1:1
Голы: Джефферсон 46 – Лопес 64
Андоррский клуб тренирует аргентинский тренер (между прочим, победитель МЛС 2013-го года), но до аргентинского стиля игры еще далеко. Вернее, далеко до доминантных результатов. Сегодня "Атлетик Эскальдес" удовлетворился ничьей, открывающей определенные перспективы на домашний матч. Однако "Гзира Юнайтед" – команда с опытом (в контексте ранних этапов еврокубков), так что борьба будет от ножа.
"Сент-Джозеф" (Гибралтар) – "Ларн" (Северная Ирландия) 0:0
Нельзя говорить, что ранние этапы отбора ЛК – праздник футбола, однако "Сент-Джозеф" и "Ларн" выделились даже на фоне карликов. Мрачные нули.
06.07.2022
"Интер" (Турку, Финляндия) – "Дрита" (Косово)
Голы:
"Викингур" (Фарерские острова) – "Европа" (Гибралтар)
Голы:
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