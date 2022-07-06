  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Три бригады украинских арбитров обслужат матчи Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три бригады украинских арбитров обслужат матчи Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Иры состоятся 14 июля

Три бригады украинских арбитров обслужат матчи Лиги конференций

Новина українською

Сразу три бригады украинских судей будут работать на ответных матчах первого раунда квалификации Лиги конференций-2022/2023, которые пройдут 14 июля.

Главным арбитром встречи "Арарат" (Армения) — "Шкендия" (Северная Македония) выступит Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр — Евгений Арановский.

Виталий Романов возглавит судейскую бригаду на игре "Атлетик" (Андорра) — "Гзира" (Мальта). На линиях ему помогут Виктор Матяш и Сергей Приступа. Четвертый арбитр — Анатолий Абдула.

На поединке "Тре Фьори" (Сан-Марино) — "Фола" (Люксембург) будет работать бригада во главе с Виктором Копиевским. На линиях ему помогут Владимир Володин и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр — Ярослав Козык.

Читайте такжеИзвестно, кто рассудит матч Динамо с Фенербахче в Лиге чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Романов Алексей Деревинский Виктор Копиевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде