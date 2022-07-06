Три бригады украинских арбитров обслужат матчи Лиги конференций

Сразу три бригады украинских судей будут работать на ответных матчах первого раунда квалификации Лиги конференций-2022/2023, которые пройдут 14 июля.

Главным арбитром встречи "Арарат" (Армения) — "Шкендия" (Северная Македония) выступит Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр — Евгений Арановский.

Виталий Романов возглавит судейскую бригаду на игре "Атлетик" (Андорра) — "Гзира" (Мальта). На линиях ему помогут Виктор Матяш и Сергей Приступа. Четвертый арбитр — Анатолий Абдула.

На поединке "Тре Фьори" (Сан-Марино) — "Фола" (Люксембург) будет работать бригада во главе с Виктором Копиевским. На линиях ему помогут Владимир Володин и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр — Ярослав Козык.