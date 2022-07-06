ЛК. Первый квалификационный раунд. Вылет десяти команд может помочь Ворскле (и Днепру-1) в далекой перспективе

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых пар. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пар пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь), проигравшие попрощаются с еврокубками.

Базовый день матчей – 7-е июля. Но четыре поединка были сыграны раньше.

На этой стадии соревнований не представлены конкуренты Украины в Таблице коэффициентов. Также результаты матчей не оказывают прямого влияния на позиции "Зари" и "Ворсклы" при жеребьевках третьего и раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Так что есть смысл заглянуть еще дальше. Если "Ворскла" сумеет пройти в групповой раунд, для попадания в более высокую корзину ей нужен вылет как можно большего количества команд с высоким рейтингом.

В первом квалификационном раунде Лиги конференций стартуют десять коллективов с более высоким, чем у "Ворсклы", личным рейтингом: "Флора" (Эстония), "Шкендия" (Северная Македония), "Рига" (Латвия), "Алашкерт" (Армения), "Олимпия" (Словения), КуПС (Финляндия), "Фола Эш" (Люксембург), "Будучность" (Черногория), "Динамо" (Тбилиси, Грузия), ДАК (Словакия).

Вылет этих команд полезен также "Днепру-1", который в случае неудачи в отборе Лиги Европы будет играть именно в группе Лиги конференций.

"Алашкерт" (Армения) 18:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) ;

; КуПС (Финляндия) 19:00 "Дила" (Грузия) ;

; "Флора" (Эстония) 19:00 СИК (Финляндия) ;

; "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 20:00 "Пайде" (Эстония) ;

; "Олимпия" (Словения) 20:00 "Дифферданж" (Люксембург) ;

; "Фола Эш" 20:00 "Тре-Фиори" (Сан-Марино) ;

; "Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Арарат" (Армения) ;

; "Будучность" (Черногория) 21:30 "Ллапи" (Косово) ;

; ДАК (Словакия) 21:30 "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) ;

; "Дерри Сити" (Северная Ирландия) 21:45 "Рига" (Латвия).

Ответные матчи состоятся через неделю. В еврокубках больше не действует правило выездного гола.

Все матчи раунда:

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