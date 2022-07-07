ЛК. Первый квалификационный раунд. Клаван переиграл Беленького, успех сан-маринского футбола

Лига конференций. Первый квалификационный раунд. Первые матчи

“Динамо Тбилиси” Грузия – “Пайде” Эстония 2:3

Голы: Шкиртладзе 22, Харабадзе 65 – Лутс 61, Сингатех 81, Пинт 89

Воспитанник “Олимпика” Станислав Беленький когда-то забивал в ворота греческого “ПАОКа” в квалификации Лиги Европы, ныне 23-летний форвард числится в команде “Динамо” Тбилиси и сегодня он получил 20 минут в матче против эстонского “Пайде”. Беленькому не отличиться не удалось, а от замены “Пайде” сработали – переломные голы забили Сингатех и Пинт, появившиеся на поле со скамейки запасных. Волевая победа эстонской команды, за которую играет легенда “Ливерпуля” Рагнар Клаван (все 90 минут в центре защиты).

“Сфынтул Георге” Молдова – “Мура” Словения 1:2

Голы: Ибраими 89 – Чипот 65, Каланча 73 (авт.)

Экс-защитник “Черноморца” Евгений Смирнов не помог молдавскому клубу “Сфынтул Георге” избежать поражения в игре со словенский “Мурой”. Украинец провел полный матч и получил желтую карточку.

“Флориана” Мальта – “Петрокуб” Молдова 0:0

“Олимпия Любляна” Словения – “Дифферданж” Люксембург 1:1

Голы: Милович 62 – Крефл 9 (авт.)

Гостевая ничья против двукратного чемпиона Словении – более, чем хороший результат для люксембуржского “Дифферданжа”.

“Фола” Люксембург – “Тре Фиори” Сан-Марино 0:1

Гол: Нуньес 85

А вот результат “Фолы”, в прошедшем сезоне дошедшей до раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, просто ужасный. Люксембургский клуб проиграл на своем поле полулюбительскому коллективу из Сан-Марино “Тре Фиори”.

“Тре Пенне” Сан-Марино – “Тузла Сити” Босния и Герцеговина 0:2

Голы: Наргалич 90+1, Наргалич 90+3

“Лехия” Польша – “Академия Пандев” Северная Македония 4:1

Голы: Пайшао 17, Зволинский 25, Пайшао 39, Пайшао 66 – Йокович 81

Клуб “Академия Пандев” был основан тем самым Гораном Пандевым в 2010 году. Два своих первых матча в еврокубках северномакедонский клуб провел в сезоне 2019/2020, дважды проиграв в первом раунде квалификации Лиги Европы “Зриньски” со счетом 0:3. Традиция не была продолжена. Сегодня “Академия Пандев” пропустила четыре, но и забила один.

“Дерри Сити” Северная Ирландия – “Рига” Латвия 0:2

Голы: да Пенья 41, Филиппов 68

Бывший клуб Виктора Скрипника удачно съездил в Северную Ирландию. Юрий Вакулко и Александр Филиппов провели полный матч и последний даже отметился забитым голом. Владлен Юрченко получил 14 минут.

“ДАК-1904” Словакия – “Клифтонвилл” Северная Ирландия 2:1

Голы: Шанто 25, Крстович 65 – Хэйл 28

“Будучность” Черногория – “Лапи” Косово 2:0

Голы: Мийович 23, Иньятович 32

“Лячи” Албания – “Искра” Черногория 0:0

“Динамо Минск” Беларусь – “Дечич” Черногория 1:1

Голы: Кисляк 33 – Денкович 26

“Гиляни” Косово – “Лепая” Латвия 1:0

Гол: Дабиджай 37

“Бала Таун” Уэльс – “Слайго Роверс” Ирландия 1:2

Голы: Мендеш 6 – Кина 28, Мата 49

“Торсхавн” Фарерские острова – “Ньютаун” Уэльс 1:0

Гол: Вардум 66

“Шкендия” Северная Македония – “Арарат” Армения 2:0

Голы: Шала 21, Нафиу 45