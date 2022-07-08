На матче первого квалификационного раунда ЛК отработала украинская бригада арбитров. Без удалений и пенальти

В матче первого квалификационного раунда Лиги конференций между словенской "Любляной" и "Дифферданжем" из Люксембурга работала украинская бригада арбитров. В поле работал Максим Балакин, его помощниками были Александр Жуков и Александр Быков. Функции четвёртого арбитра выполнял Александр Дердо.

Матч в итоге закончился со счётом 1:1. Пенальти и удаления украинские судьи не назначали. В сумме игрокам обеих команд было показано пять желтых карточек.

Добавим, что на следующей неделе в ответных матчах первого квалификационного раунда Лиги конференций будут работать три украинских бригады судей.