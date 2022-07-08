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На матче первого квалификационного раунда ЛК отработала украинская бригада арбитров. Без удалений и пенальти
Было показано в сумме пять желтых карточек
Фото: СК Днепр-1
В матче первого квалификационного раунда Лиги конференций между словенской "Любляной" и "Дифферданжем" из Люксембурга работала украинская бригада арбитров. В поле работал Максим Балакин, его помощниками были Александр Жуков и Александр Быков. Функции четвёртого арбитра выполнял Александр Дердо.
Матч в итоге закончился со счётом 1:1. Пенальти и удаления украинские судьи не назначали. В сумме игрокам обеих команд было показано пять желтых карточек.
Добавим, что на следующей неделе в ответных матчах первого квалификационного раунда Лиги конференций будут работать три украинских бригады судей.
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