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На матче первого квалификационного раунда ЛК отработала украинская бригада арбитров. Без удалений и пенальти

Лига конференций
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Было показано в сумме пять желтых карточек

На матче первого квалификационного раунда ЛК отработала украинская бригада арбитров. Без удалений и пенальти

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

В матче первого квалификационного раунда Лиги конференций между словенской "Любляной" и "Дифферданжем" из Люксембурга работала украинская бригада арбитров. В поле работал Максим Балакин, его помощниками были Александр Жуков и Александр Быков. Функции четвёртого арбитра выполнял Александр Дердо.

Матч в итоге закончился со счётом 1:1. Пенальти и удаления украинские судьи не назначали. В сумме игрокам обеих команд было показано пять желтых карточек.

Добавим, что на следующей неделе в ответных матчах первого квалификационного раунда Лиги конференций будут работать три украинских бригады судей.

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В статье: Николай Балакин Лига конференций
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