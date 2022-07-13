Заря определилась, где будет играть домашние матчи в Лиге конференций

Луганская "Заря" на своем официальном сайте сообщила, где будет проводить домашние поединка в еврокубках.

Речь идет о стадионе в польском городе Люблин под названием "Арена-Люблин". Это новое сооружение, открытое осенью 2014 года, которое вмещает 15 247 болельщиков. Он является домашней ареной для клуба "Мотор", который играет во Втором дивизионе Польши.

Напомним, что команда Патрика ван Леувена новый сезон начнет 4 августа, когда сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Своего соперника черно-белые узнают 18 июля.

Фото: ФК Заря Луганск